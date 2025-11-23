El caso Andis incomoda a Toto y se mete en el Palacio de Hacienda

Las balas que se esparcieron por la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comenzaron a impactar en el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo. Este sábado se oficializó la salida de Javier Cardini, como subsecretario de Gestión Productiva de la cartera. Es uno de los salpicados por un escándalo que obligó al equipo económico a realizar un control de daños a contrarreloj. La dimisión se concretó el jueves, pero se conoció en medio de este fin de semana largo.

Fuentes libertarias, ante la consulta de PERFIL, se preocuparon en aclarar que el ahora exfuncionario no arribó a cargo el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Toto Caputo. Sino por el actual secretario de Comercio Pablo Lavigne, de quien depende la mencionada subsecretaría, que ahora está acéfala y es objeto de secretismos en clave de crisis Se trató de un primer intento oficial por desvincular al jefe de cartera de cualquier responsabilidad sobre una pieza que quedó en el centro de la escena por su pareja, Ornella Calvete, exfuncionaria de Hacienda cuyo departamento en Puerto Madero fue allanado por la Justicia.

En dicho allanamiento, encontraron 700 mil dólares en efectivo y dinero en otras monedas, cuyo origen no pudo justificar todavía. Un dato no menor para comprender la dimisión intempestiva: Ornella es la hija de Miguel Ángel Calvete, investigado por la Justicia como un posible operador clave del entramado, actuando como nexo entre los funcionarios de la Andis y las droguerías.

¿Cómo ingresa Cardini a la gestión pública bajo el gobierno de La Libertad Avanza? En el oficialismo resaltaron que fue producto de la relación entre el líder de Economía y Lavigne, vínculo que califican de óptimo y de largo aliento. El nexo entre ambos fue la presidencia de Mauricio Macri: el primero fue ministro en la era Cambiemos y el otro director nacional de Facilitación del Comercio Exterior precisamente en el área que hoy conduce, la Secretaría de Comercio.

Con libertad para elegir equipos, Lavigne designó desde que pisó el área que controla a Cardini. Un cuadro técnico, que construyó su carrera en el sector privado. Su currículum exhibe que fue vicepresidente de operaciones en GreenTech Science; director ejecutivo en Grupo-Tek SA, en QEV Argentina y director general en Calandra. También se desempeñó como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes.

Con el terremoto que provocó en Hacienda su renuncia, comenzaron las especulaciones en LLA sobre quién podría reemplazarlo. Según pudo saber este medio, hay dos opciones firmes. Que Caputo junto con Lavigne definan un nombre por estas horas y lo comuniquen a principios de la semana próxima. O que alguien del equipo de Comercio absorba las funciones de la subsecretaría y no aterrice un nuevo funcionario. Todavía ninguna alternativa prevalece sobre la otra.

En tanto, la fiscalía de Franco Picardi a cargo de la causa Andis, avanza con celeridad indagando un esquema de direccionamiento de compras que habría permitido a ciertas droguerías, como la Suizo Argentina, Génesis y Profarma, aumentar los precios de los medicamentos y repartir las ganancias “ilegales”. Se detectaron sobreprecios que en algunos casos superaron el 100%. El hecho que disparó el nacimiento del expediente fue la difusión de audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la agencia, en el que habló de posibles sobornos en su dependencia y que Javier y Karina Milei con Eduardo “Lule” Menem estaban al tanto de los hechos. En esta investigación, hay distintas escuchas y por una de ellas Cardini quedó involucrado, teniendo que renunciar a su cargo en Economía. En una de ellas, Miguel Calvete, en diálogo con Lorena Di Giorno, exintegrante del elenco de Andis, menciona a Cardini como “el novio de Ornella”. “Está bien las facturas, el pago lo vemos. Fijate si podés llamar a Paula, sabes cuál es el tema que necesito el teléfono de Javier, del novio de Ornella”, declaró. En el expediente, figura que la conversación se dio “el mismo 9 de octubre de 2025, fecha en la que se llevaron a cabo los allanamientos en múltiples domicilios, entre ellos en uno de los domicilios vinculados a Miguel Ángel Calvete en calle Defensa”.