Miguel Ángel Calvete parece el “Droopy” de la Causa Andis

Cuando la realidad parece amasetarse de noticias que no sean económicas, el giro que toma una causa judicial convierte a cualquier ficción en un atractivo menor. La causa Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). que supo tener hace dos meses a “Karina Milei y su 3 por ciento de comisión” (hecho que todavía es parte de la investigación) como protagonista de todas las coberturas periodísticas, incorporó en los últimos días a Miguel Ángel Calvete, un nuevo personaje que por sus características “se llevó la marca” y alejó de los focos a la hermana y funcionaria cia presidencial. Incluso dejó en segundo plano a Diego Spagnuolo, también ex funcionario de Milei, quien tiene nuevo y mediático y abogado – Mauricio D’Alessandro–, a quien los periodistas parecen conocerles los hilos y sus declaraciones públicas resultan poco convincentes

Culplable. Miguel Ángel Calvete es visto por la fiscalía de la Causa Andis como un operador “paraestatal” cuya influencia excedía el comportamiento típico de un intermediario, porque sin tener cargo oficial alguno tenía injerencia directa en la adjudicación de contratos de ese organismo con laboratorios. Pero ésta no es la única causa judicial que lo tiene en sus legajos. En junio de 2019 un tribunal oral lo sentenció a cuatro años de prisión efectiva por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, tras acreditar que junto a su hermano Alejandro Calvete y a Ramiro Martin Rius ( que había sido empleado del Consejo de la Magistratura porteño) habían asignado departamentos en la Ciudad de Buenos Aires a mujeres para ejercicio de la rpostitución bajo condiciones económicos en exceso superiores a los precios de mercado.

Álbum. Y fuera de los folios expedientes y causas con la Justicia, por sus quehaceres prfesionales tiene un prolífico álbum de fotos con personajes de la política que todavía están en carrera como , por ejemplo, Cristian Ritondo, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Diego Valenzuela, y también sindicalista como Héctor y Carlos Acuña. E incluso un acto con los titulare de la Cámara de Comercio Argentino-China que, por entonces, presidía el fallecido Julio Werthein.

Con los políticos mencionados su relación se debe a que de 2015 a 2019 fue concejal electo por el macrismo en La Matanza; con los sindicalistas porque fueron invitados por él a la presentición de un libro que trata sobre un tema por el que Calvete fue muchas veces entrevistado en radio y televisión: el consumo de alimentos. Y con los chinos, otro tópico sobre el que daba reportajes, su relación era porque fue vocero de los supermercadistas.

Redes. En la causa por prostitución estaba implicado su hermano; en la de Andis, su hija Ornella, quien sí era funcionaria y de quien se publicaron grabaciones telefónicas, y a quien le descubrieron en su casa US$ 700 mil que no puede justificar. También se menciona como involucrados a una hermana y a su yerno.