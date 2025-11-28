Mónica Frade: "El Gobierno cree que los votos lo habilitan a seguir con la corrupción, y no es así"

Mónica Frade, diputada nacional por la Coalición Cívica, sostuvo que “el Gobierno cree que los votos lo habilitan a seguir con la corrupción”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la integrante de la Comisión Investigadora sobre el caso Libra afirmó que las investigaciones revelan continuidades entre distintas administraciones y advirtió: “En cada desdicha que tenemos los argentinos está la mano de la corrupción”.

Mónica Frade es una abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Es una política que se desempeña como diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires en representación de la Coalición Cívica. Es una figura activa en la política argentina, conocida por su trabajo en comisiones como Legislación del Trabajo, Derechos Humanos y Garantías, y Libertad de Expresión.

Mala época para este tipo de ideas que usted siempre lleva adelante, ¿no?

Sí, desafiante. Es una época desafiante. No sé si es mala época; son épocas. Siempre veo oportunidades en estas épocas, así que lo tomo como un desafío, como un trance desesperanzador.

Cuéntenos cada uno de los casos en que usted está, las denuncias que usted está llevando adelante y sus principales desafíos.

Uno de los últimos desafíos que hemos tomado desde la Coalición Cívica es la Comisión Investigadora del caso Libra, que preside el diputado Maximiliano Ferraro. Es una comisión que investiga el corazón del poder: al Presidente, a su hermana y a un grupo de beneficiarios. Ahí tuvimos tres meses de mucha actividad, con muchos obstáculos, por supuesto. Es lo que más destacamos, porque hubo como una sincronización del Poder Judicial con el poder político para que no podamos avanzar demasiado en esta comisión.

Estamos trabajando en otros temas que, por supuesto, no los vamos a publicitar hasta que no hagamos las denuncias del caso. Como consecuencia de la Comisión del caso Libra, en la semana próxima estaremos haciendo denuncia penal contra el propio ministro de Justicia y el titular de la Oficina Anticorrupción que, por otros temas, está desaprobando su gestión. Por supuesto es un organismo que, al depender del propio Poder Ejecutivo, en general no ha funcionado muy bien, pero que a cargo del doctor (Alejandro) Melik realmente es casi un escándalo cómo están funcionando.

Estamos con muchos temas al mismo tiempo. A veces la realidad nos desborda, porque estamos parando la pelota por todos lados. Con un bloque mucho más pequeño que el que vamos a tener ahora en la Cámara de Diputados, vamos a tratar de seguir tan activos como siempre.

La Coalición Cívica ha sido vanguardia en todas las denuncias de casos de corrupción, no solamente material, sino otras veces también institucional. Si usted compara esta época actual desafiante con la del kirchnerismo y con la del menemismo, aunque sea desde el punto de vista del recuerdo, ¿qué invariables encuentra? ¿Qué diferencias encuentra?

Hay pocas diferencias. Son más de estilo, de forma, pero las rutas del dinero siguen estando. Nosotros tenemos en claro que ANDIS es una de las rutas del dinero que está conectando muchos puntos. Por estos días, quizás se esté distrayendo el tema con otros temas que históricamente hemos planteado, como es el caso del fútbol, del Chiqui Tapia. Pero creo que hoy lo están usando más como cortina de humo para que no se hable, por ejemplo, del ANDIS y de los vínculos de Fred Machado con senadoras prontas por jurar, como es el caso de la diputada (Lorena) Villaverde.

Creo que tiene denominadores comunes. Nosotros siempre decimos que, por arriba de los partidos políticos, están los negocios que pasan de mano en mano, las cajas pasan de mano en mano. Pero no hubo de momento ningún gobierno de estas últimas décadas que haya tomado el tema de la corrupción como un tema central, que es un tema que corroe toda la administración. Podrán achicar el Estado, pero no están tocando la corrupción.

Nosotros hemos denunciado muchos casos. Hace apenas un par de meses hemos denunciado, en esto del libre mercado que arbolan en defensa de la competencia, el monopolio con el tema de la provisión de las tobilleras. Esto en medio de un gobierno y de una ministra de Seguridad que arbolan ahora el libre mercado y el fin de los monopolios es falso. Le han hecho una licitación al señor (Mario) Montoto, ajustada a él, para que siga teniendo ese negocio, y han comprado miles de pulseras para el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, aun habiendo una empresa brasileña con la que yo tomé contacto, que proveía esto a un tercio de su valor, con muy buena reputación, por ejemplo, en Chile, que también me he interiorizado de cómo funcionaba esta empresa.

Es decir, seguimos con la misma matriz del gobierno de (Carlos) Menem en adelante. Va cambiando de manos nada más, y de discurso y de estética. En este mismo programa, todas las referencias que hace el actual Presidente dan cuenta de cómo ha cambiado la estética en este momento, incluso de sus diputados.

Usted usó recién la figura de que se utilizan algunas denuncias como cortina de humo de otras más graves. Esto lo decía Menem, de que frente a un problema lo que había era que crear otro que tapase el anterior. En el caso de ANDIS, en el que la protagonista original era la hermana del Presidente, ese protagonismo se lo llevaron otros, como Diego Spagnuolo. ¿Encuentra allí una matriz donde también estos otros personajes sustituyen como protagonista principal a la hermana del Presidente, con alguna intencionalidad por parte de un sistema de comunicación de la propia Presidencia?

No, no veo eso. Nosotros hemos denunciado a la señorita (Karina) Milei en marzo, por hecho agravado. Esa denuncia también la tiene el fiscal (Eduardo) Taiano, que está concentrando todas las denuncias, incluso quedaron acumuladas con el caso Libra. Cuando en las segundas y terceras líneas de áreas claves de este gobierno siguen manteniendo segmentos de La Cámpora y funcionarios exfuncionarios K, hay una definición ahí, hay una continuidad. No han erradicado eso.

Estamos haciendo un relevamiento de todos esos funcionarios, para que se vea claro cuál es la continuidad de las cajas y cómo se siguen manejando. Son funcionarios, lobistas, que, en realidad, no son de un gobierno; son los que conectan o enlazan un gobierno con otro, por eso los dejan. Spagnuolo sería un caso clásico de esto y, en cualquier caso.

Miguel Ángel Calvete sería el caso, porque Spagnuolo ingresó a la política directamente con Milei.

Sí, pero había sido funcionario de anteriores gobiernos; siempre estuvo orbitando la función. Calvete es el caso más relevante, sí. No han hecho todo un barrido de la legislación, y ver cuál era buena y cuál era mala, para modernizarla, pero no han hecho ningún barrido para llegar a sanear la administración de toda esa gente que orbita.

Antes del triunfo de La Libertad Avanza en octubre, Karina Milei era el personaje central. Hoy no lo es más. No puedo dejar de pensar que algún efecto el resultado electoral tiene en la elección de la agenda, en la que también los medios de comunicación tenemos responsabilidad. A lo mejor es distinta la subjetividad frente a un triunfo electoral muy contundente o muy sorpresivo que el que había antes, cuando se suponía que el gobierno estaba camino a su autodestrucción, ¿no? Desapareció de la escena el personaje más importante que, supuestamente, sería destinatario de ese 3% final en las acusaciones, que es Karina Milei.

Se ha instalado un poco que los votos validan la corrupción. Estamos como internalizando esa idea. Nosotros seguimos sosteniendo que eso no debería ser así, que esto no habilita. El Gobierno mismo se siente habilitado a seguir haciendo las cosas que puede estar haciendo mal por el respaldo de los votos. Y la oposición ahora se siente culpable por serlo, que tiene que explicar por qué tiene que serlo, que si es, se deja correr con que es golpista, que quiere que este gobierno termine. El Gobierno cree que los votos lo habilitan a seguir con la corrupción, y no es así

Aun contra la corriente, vamos a seguir investigando la corrupción porque creemos que es un terrible problema. En cada desdicha que tenemos los argentinos, desde un accidente de trenes hasta el tema de los discapacitados, está la mano de la corrupción. El título que mejor representa esta época es La hora de los depredadores, de Juliano Dampoli. Yo me quedaría con ese título como síntesis de lo que vemos que está pasando ahora y va a pasar también.

