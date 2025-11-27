Coimas en ANDIS: un funcionario de la Oficina Anticorrupción es abogado de Miguel Calvete

La causa por las coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) salpica cada vez a más funcionarios del Gobierno, de los cuales, once fueron desplazados. En los últimos días, uno de los principales apuntados es el coordinador de un área dentro de la Oficina Anticorrupción (OA).

Se trata del abogado Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, quien está a cargo de Admisión y Derivación de Denuncias de la OA. El letrado trabajaría de ambos lados del mostrador, de acuerdo a la información surgida de los allanamientos a la casa de San Telmo, en la calle Defensa 1364, del empresario Miguel Ángel Calvete.

El empresario imputado por direccionar desde afuera del Estado las contrataciones con las droguerías y los pagos de sobornos, conocidos a partir de los audios del ex titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, tenía un vínculo directo con el funcionario de la OA. Tal es así que, en el domicilio de Calvete, la policía encontró un papel con instrucciones que indicaban que, en caso de un allanamiento, comunicarse con el “Dr. Camilo Cordero Fabbri”.

El domicilio de Calvete en San Telmo.

La hoja con los pasos a seguir ante cualquier llamado a la puerta señalaba cómo responder: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz: ACÁ NO ES”. En el renglón siguiente indicaba: “SOLO ATENDEMOS si preguntan por Rosa Salomón (titular de la Casa Defensa) o Julio Viera”. En ese caso agregaba las fórmulas de las respuestas: “No se encuentra, déjeme el contacto y se comunicarán, no estoy autorizado a recibir nada”. Además ordena sacarle foto a la identificación del consultante.

“Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar”, señalaban las instrucciones que a continuación dejaban el nombre de Cordero Fabbri junto con su número de teléfono.

El abogado de la Oficina Anticorrupción, el día del allanamiento se presentó en el domicilio. “Cuando lo allanaron a Calvete por las coimas en Andis se presentó como su abogado. Ya les conté que aparece en la lista "Tuco" de la banda de Calvete y que posee 20 armas de fuego. Ni el titular de la OA Alejandro Melik ni el ministro Cúneo Libarona parecen haberse enterado porque sigue siendo funcionario”, denunció en sus redes sociales el diputado Rodolfo Tailhade.

No sólo eso, Cordero Fabbri fue abogado de Calvete en la causa por la que fue condenado en junio de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”.

Cordero Fabbri continúa al frente de la gestión de denuncias de la OA. Ingresó al organismo como empleado de planta transitoria en 2016. Desde ese momento, a la fecha logró renovar su contrato. En 2020, fue designado con carácter transitorio frente al cargo de Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, que actualmente detenta.

LM/DCQ

