El Grinch que se robó la Navidad

El Grinch es un personaje que odia la Navidad, es verde, peludo y vive aislado en el Monte Crumpit con su perro Max, intentando robar dicha festividad a los alegres habitantes de Villa Quién. En Argentina tenemos al nuestro, que acaba de cumplir dos años de mandato y dijo recientemente: “Si yo hubiera sido peronista la mitad de las calles de la Argentina llevarían mi nombre”.

Nuestro presigrinch no entiende sobre las consecuencias de una economía mal manejada, de allí frases como “Si abren la economía, el sector X va a caer… ¿y?”. Y pasa que cerraron 19.000 empresas en lo que va de mandato. Es más, hace dos años aquel decía que la inflación por estos días sería cero, pero viene a todo galope desde hace cuatro meses y actualmente se ubica en 2,5%.

El gobierno anunció que la moneda se va a devaluar al ritmo de la inflación. En efecto, todo eso que dijeron durante 24 meses quedó sin efecto. Esta última viene pisada con dólar atrasado, salarios bajos, caída del consumo, importaciones masivas y cero obra pública. A partir de ahora que estamos en época de Navidad, subirán de la mano dólar e inflación.

En este punto debemos recordar que es un delirio pensar que al menos el 60% de la gente en Argentina es pobre. Así lo informa el INDEC en su pirámide de ingresos. Si su grupo familiar tiene ingresos por US$ 4800 al mes forma parte del 5% más rico del país (clase alta), el 17% es a partir de US$ 2550 (clase media alta), el 26% US$ 1400 (clase media baja), el 28% US$ 800 (clase baja superior) y 24% US$ 517 (clase baja). Sumemos finalmente que si incluimos el alquiler, una familia necesita US$ 2068 ($3.000.000) para no ser pobre.

Las ventas minoristas reflejan el peor noviembres desde el 2001, con una caída -9,1% mensual y -4,1% ínteranual. La inflación de noviembre 2025 como mencionamos fue 2,5%, es decir en el año 27,9% y la interanual 31,4%. Ahora bien, mucho más alta fue la suba de las canastas que miden Indigencia 4,1% y pobreza 3,6%. Exacto, el Grinch ha dejado sin pan dulce a los que menos tienen.

Sin embargo nuestro Grinch desde su cueva en el monte Crumpit nos dice: “Cuando la economía empiece a crecer, el zurderío va a decir que se genera desigualdad”, y continuó: “Hablan de la macro todo bien…pero cuidado la micro. Ese tipo que habla de la micro está pidiendo subsidios. Es decir, está pidiendo que se lo financie con el aporte de 47 millones de Argentinos”.

Estas son sabias palabras de alguien que funde empresas por no bajar o eliminar impuestos y cuadriplica el número de las motos deliverys por falta de trabajo.



Toto, el asistente del Grinch

El Grinch hace todo para que tengamos una triste navidad, y lo esta logrando. La recaudación interanual cayó por cuarto mes consecutivo, noviembre -8,3%, octubre -3,7%, septiembre -10,2% y agosto -2,2%. Los número para las empresas no cierran, y por eso en octubre se alcanzó el número de 108.979 cheques rechazados, récord de los últimos 5 años.

Cuando la economía empiece a crecer, el zurderío va a decir que se genera desigualdad”, y continuó: “Hablan de la macro todo bien…pero cuidado la micro. Ese tipo que habla de la micro está pidiendo subsidios, dijo el Presidente"

Las resevas netas del BCRA son US$-16.000, las mismas según lo acordado con el FMI deberían estar en US$-3200; pero como es evidente nunca fue intención del ministro Luis Caputo y Milei cumplir con lo acordado. Sergio Massa en el 2023 entregó las mismas en US$-11.000. Dos años después de una fuerte devaluación, un blaqueo extraordinario, la ayuda del FMI y el Tesoro de los EEUU, la situación es mucho peor.

Festejan el reisgo país en 594 PB el mismo día que anuncian que se acabaron las bandas, dado que desde ahora el BCRA indexará el dólar por inflación y lo llama "flotación". Asimismo conmemoraron un supuesto regreso al mercado de deuda después de 8 años, colocando US$910 millones a 9,26%. El Tesoro, léase Toto el ayudante del Grinch, enfrenta un vencimiento de US$ 4.200 millones el 9 de enero y, aun tras la reciente emisión de deuda en dólares, le faltan unos US$ 3.300 millones para cubrirlo sin usar reservas netas.

Cuando Mile afirma que “La macro es la sumatoria de la micro”, la enorme destrucción del consumo y cierres de Pymes no nos deja duda alguna sobre la calidad de la macroeconomía de esta gestión.



Otoño internacional

El panorama internacional para nuestro Grinch comienza a complicarse. En las últimas horas el presidente de EEUU, Donald Trump, recibió buenas noticias desde Chile y Bolivia, las que le van a quitar protagonismo a Javier. Las declaraciones y avances con Lula en Brasil y las muestras de simpatía con la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo de México dejan en claro que ha dejado de ser la única opción de derecha del continente.

Giorgia Meloni, premier italiana y amor imposible de Milei, según la tribu troll oficialista de X, recibió al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en el festival Atreju de la juventud de Fratelli d'Italia. Esta situación complica aún más el panorama al presidente más judio del planeta. A partir de ahora ¿La embajada se muda a Jerusalem o reconocemos al Estado Palestino?

Cuando Milei recientemente fue de viaje a Noruega luciendo un aspecto desalineado, vestido con ropa de trabajo de petrolero, pensamos que podría ser una excepción, pero afortunadamente confirmó que “YPF me regaló 14 mamelucos. Uso dos por día porque laburo todo el día”. Así pues celebramos que todo el mundo podrá apreciar la destacada prestancia de nuestro mandatario.



Arbolito de Navidad de la política local

El Grinch llamado Javier Milei asistió a la jura de los nuevos diputados y en un acto populista que remembraba la época barrabrava de la gestión de Cristina Fernández, convirtió un acto solemne en un circo donde sus legisladores cantaban y el presiniño alentaba al descontrol.

El nuevo Congreso rápidamente se puso a trabajar en la nueva ley laboral, que quedó para febrero y el presupuesto. El tratamiento de este último significó la primera derrota del oficialismo, dado que el capricho presidencia de meter por la ventana la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad le significó la pérdida de todo un capítulo de la norma dado que se obtuvieron 123 votos negativos y 117 votos positivos.

El evento era para festejar haber logrado la primera minoría de 94 diputados, versus 93 del FDT, Fuerza Patria o como Cristina quiera que se llamen, algo absolutamente circunstancial. Legisladoras vestidas para un casamiento, uñas del tono partidario recordaban gestos primarios de un chavismo criollo que creíamos haber sepultado.

Mientras tanto el Presidente de la AFA, el “Chiqui” Tapia es el nuevo enemigo encumbrado del gobierno. El caso “Sur Finanzas” forma parte de la pequeña agenda de negocios de sectores de la política que nada tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Sin embargo los medios de uno y otro lado pasan horas hablando de Pablo Toviggino, personaje al cual el 100% de los argentinos no le conoce la cara porque el tema no le interesa absolutamente a nadie.

"Toda esa plata sucia": Patricia Bullrich denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino ante la CONMEBOL

El Grinch nos dejó también en el arbolito a Andrés Vázquez como nuevo titular de la ARCA, investigado por propiedades no declaradas en Estados Unidos y ser apuntado como el sabueso que omitió recabar información sobre Lázaro Báez; y en reemplazo del totista Juan Pazo. Para completar esta navidad Daniel Tillard dejó la presidencia del Banco Nación y fue reemplazado por Darío Wasserman, quien era vicepresidente de la entidad cercano a Karina Milei y casado con la legisladora porteña Pilar Ramírez; es decir, comporista y pastelero.



El cosplay y los F-16

Este es el país de las Navidades tristes, donde nuestro Presigrinch volvió a la final del abierto argentino de Polo y nos dejó una postal de un niño adulto sin amigos que salta de la alegría y se abraza con los campeones y regala el interrogante ¿Qué nos va a costar a los argentinos tanta ficción?

El Grinch no gestiona, vino a romper el Estado desde adentro y de paso a atribuirse los regalos de Papá Noel de gestiones anteriores. En materia de Defensa, antes de dejar la cartera, Luis Petri hizo todo el cosplay de piloto posible debido a la llegada de los aviones F-16. Dicho sea de paso, esta administración no tuvo nada que ver con el largo trabajo que llevó a la adquisición de esos sistemas de armas, pero tanto el presiniño Javier Milei como su amiguito del gabinete aprovecharon todo lo posible la movida.

La SIDE quedó en manos de Cristian Auguadra, quien es sindicado como el contador de Santiago Caputo. En efecto, el organismo no tendría mucho trabajo de seguridad nacional, pero sobran números de gastos reservados para ordenar.

Si de Salud se trata, la gestión de Mario Lugones se cargó 120 víctimas vinculadas al caso fentanilo. Sin embargo, eso ha parecido poco y por lo tanto se vieron en la obligación de abandonar programas históricos de vacunación, provocando una caída de -50%. Con motivo de ellos, le hemos dado la bienvenida a brotes de sarampión que pensábamos estaban en el pasado.

En fin, llegamos al los últimos días de diciembre con la grata certeza de algo que todos esperábamos, el Presidente Milei prometió: “Vamos a hacer una obra de teatro, ahora como presidente, se llama "Juicio al Capitalismo", yo soy el abogado defensor del capitalismo, Zuka va a ser el fiscal que acusa, va a haber un tribunal y un juez, van a estar mis rubias voluptuosas que se van a vestir de Estatuas de la Libertad, hay que ensayar y todo, estamos gestionando la autorización para hacerlo en El Muro de Berlin, vamos a usar mi popularidad para caridad”.