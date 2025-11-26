Alertas por “industricidio”: crece el cierre de empresas en la era Milei y preocupa el impacto laboral

En el programa "QR!" de Bravo TV, el debate sobre la situación productiva del país volvió a encender alarmas: según datos del Ministerio de Producción bonaerense, desde que Javier Milei asumió la presidencia ya cerraron 13.000 empresas en la provincia de Buenos Aires y alrededor de 30 compañías bajan la persiana por día en todo el país. El ministro Augusto Costa y los panelistas del programa coincidieron en que la combinación de recesión, caída del consumo y ajuste económico está generando un escenario crítico que algunos ya describen como un “industricidio”.

Costa explicó que la estructura productiva bonaerense es especialmente vulnerable porque la mitad de su actividad económica depende de tres sectores duramente golpeados: industria, comercio y construcción. Entre 2022 y 2023, la industria acumuló una caída del 10%, la construcción se desplomó 25% y el comercio retrocedió 8%, lo que provocó un efecto dominó sobre el empleo y miles de cierres. El caso más reciente fue el de la planta de Whirlpool en Pilar, que anunció su cierre y dejó sin trabajo a 220 empleados, apenas dos años después de inaugurar una línea de producción con una inversión de 50 millones de dólares.

Sobre el impacto laboral, Costa señaló que los despidos en el sector formal no encuentran reabsorción en empleos equivalentes. Los trabajadores que pierden su puesto suelen caer en la informalidad, las changas o plataformas con ingresos mucho más bajos, lo que agrava la precarización. Según el ministro, la mayoría de los municipios bonaerenses reportan un aumento constante de personas que acuden a pedir trabajo porque “este modelo productivo solo destruye producción y empleo”.

El panorama se agrava por la caída del consumo. Aunque el Gobierno nacional destaca un crecimiento económico medido en algunas series, los especialistas remarcan que se trata de un avance concentrado en sectores como minería y agro, mientras que el resto de la economía permanece estancada o en retroceso. “Si no hay demanda, tampoco hay salida en el sector informal”, advirtió Costa, al analizar por qué ni siquiera los trabajadores indemnizados pueden sostener emprendimientos propios o actividades como transporte por aplicaciones.

El ministro también cuestionó la lectura que hace el oficialismo del resultado electoral del 26 de octubre. Según su análisis, Milei interpretó ese triunfo como un aval para profundizar el ajuste y avanzar con reformas laborales, previsionales e impositivas que implicarán una nueva pérdida de derechos. “La sociedad le dio una oportunidad más para ver si lo que prometió se cumple, pero también hubo miedo y extorsión respecto a lo que podía pasar si el Gobierno perdía”, señaló.

En el plano político, Costa sostuvo que el peronismo aún procesa el impacto del mal desempeño de su gestión 2019-2023, pero aseguró que existen condiciones para construir una alternativa seria hacia 2027. Destacó el trabajo del gobernador Axel Kicillof con el espacio Movimiento Derecho al Futuro y la necesidad de ofrecer un modelo de gestión con Estado presente frente a la retirada del Gobierno nacional. También remarcó que la derecha logró instalar una estigmatización del peronismo que no se corresponde con su programa económico, y que es necesario dar ese debate de manera abierta.

Finalmente, Costa explicó que en la Legislatura bonaerense se aprobó el presupuesto, pero todavía falta acordar el endeudamiento requerido para sostener políticas públicas y cubrir obras paralizadas, así como obligaciones financieras heredadas. El ministro defendió el pedido al considerar que la provincia necesita esos recursos para continuar gestionando en un contexto nacional de recortes.

LB/DCQ