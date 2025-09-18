Las próximas elecciones generales se realizarán el 26 de octubre en toda la Argentina. En esta ocasión, los votantes acudirán a las urnas utilizando por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza al sistema tradicional de boletas partidarias.

Qué se elige en octubre

Los ciudadanos deberán elegir Diputados Nacionales en todo el país, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego también se renovarán Senadores Nacionales.

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

La votación se desarrollará entre las 8:00 y las 18:00. El lugar de votación podrá consultarse a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial habilitada para las elecciones.

Cómo funciona la Boleta Única de Papel

El nuevo sistema establece que:

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y una lapicera .

En el cuarto oscuro , el elector deberá marcar su opción de preferencia en el recuadro de cada categoría .

La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones , para garantizar el secreto del voto , y luego depositarse en la urna .

Los candidatos aparecerán organizados en columnas y el votante tendrá que elegir una candidatura por cada categoría .

A diferencia del sistema anterior, ya no se podrá marcar una lista completa con una sola opción.

Publican el padrón definitivo para las elecciones legislativas de octubre de 2025

Cuándo un voto es nulo o en blanco

La votación será considerada nula o en blanco en los siguientes casos:

Se utiliza una boleta no oficializada .

Se marca más de un candidato en la misma categoría .

La boleta está rota y no permite identificar la opción elegida.

Se introducen objetos extraños dentro de la urna junto con la boleta.

