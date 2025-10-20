Elecciones 2025: cómo votar y qué pasa si se tacha a un candidato de la Boleta Única de Papel

La Cámara Nacional Electoral (CNE) señala que en caso de que se tache el nombre de un candidato, los fiscales definirán si el voto será clasificado como nulo o recurrido. En estas elecciones 2025, si alguna de las autoridades de mesa manifieste que el elector tuvo el deseo de sufragar, la Justicia Electoral decidirá si se lo considerará como válido o nulo. No se puede realizar ninguna inscripción o marca en la Boleta Única de Papel (BUP), sólo el casillero del partido político elegido y uno por categoría.

Las categorías de cargos (diputados nacionales, senadores nacionales) se ubican de forma horizontal (filas) y la listas de candidatos por cada fuerza política figurarán de forma vertical.

Qué dicen las últimas encuestas a una semana de las elecciones legislativas 2025

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En circunstancias de destrucción, error u otra problemática que genere la necesidad de reemplazar la BUP, el ciudadano deberá informar a los fiscales de su mesa de votación en las elecciones 2025, entregar la que se encuentre dañada y se la repondrá. Se deberá dejar constancia en un acta labrada a tal efecto, que será remitida con el resto de la documentación oficial al cierre de la jornada electoral.

Elecciones 2025: Boleta Única de Papel

A través de su sitio web la CNE explica que el votante debe emitir su voto por medio de “la realización de cualquier tipo de marca” dentro de los casilleros impresos en la Boleta Única de Papel, para cada una de las categorías que se elijan en cada caso.

Es decir, que el elector puede votar marcando con una cruz, tilde o similar en el casillero correspondiente a la opción elegida para cada categoría.

¿Marcar fuera del recuadro de la Boleta Única de Papel anula el voto?

- El voto será unicamente considerado como nulo si:

- La Boleta Única de Papel aparece con 2 o más marcas distintas agrupaciones políticas para la misma categoría

- Se hubiese roto algunas de las partes. No obstante, esta nulidad sólo se aplicaría si la rotura de la BUP impidiera determinar cuál fue la opción electoral escogida, limitándose a la categoría en la que no fuera posible identificar

- Tiene inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo, distintas de la marca de la opción electoral

- La BUP plegada, incluye objetos extraños

Dónde voto en las Elecciones Argentina 2025: cómo consultar el padrón definitivo antes del 26 de octubre

¿Cómo se expresa el voto en blanco con la Boleta Única de Papel?

Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el voto en blanco se expresa dejando vacío el o los casilleros de las categorías por las que el elector no se quiera pronunciar. La impugnación, en cambio, se produce cuando el votante marca más de una opción para una misma categoría.

Elecciones 2025: dudas frecuentes a la hora de emitir el voto

Hasta los últimos comicios, el voto en blanco se expresaba cuando no se colocaba dentro del sobre la boleta de determinada categoría. En cambio, una manera de impugnar podía ser introduciendo 2 boletas de igual categoría.

Qué ocurre si una autoridad de mesa no puede asistir a las Elecciones Generales Legislativas

Los electores con discapacidad o condiciones físicas permanentes o transitorias que impidan o dificulten el ejercicio del voto podrán ser acompañadas por una persona de su elección que acredite debidamente su identidad. También puede prestar asistencia el presidente de mesa.

PM/ff