Qué ocurre si una autoridad de mesa no puede asistir a las Elecciones Generales Legislativas

Las Elecciones Generales Legislativas se realizarán el próximo domingo 26 de octubre, donde los argentinos asistirán una vez más a las urnas en lo que va del 2026 para definir diputados y senadores nacionales. En este caso, algunas personas son seleccionadas por la Junta Electoral como presidentes de mesa y en caso de que no puedan asistir, deben tener en cuenta cómo justificar la ausencia.

Qué hacer si no podés asistir como presidente de mesa en las Elecciones Legislativas

Las personas que fueron designadas como autoridades de mesa pueden excusarse y decir que no van a poder ser autoridades de mesa en la elección. Las personas pueden excusarse de la siguiente manera:

Motivo de enfermedad: cuando la persona está enferma y por su enfermedad no puede ir al acto electoral , debe presentar un certificado médico del servicio de sanidad nacional o médico oficial, provincial o municipal y, si no hay, de un médico particular .

Motivos de fuerza mayor, que esté justificada: es candidato o dirige un partido político. Debe presentar un certificado de las autoridades del partido político. Lo puede hacer dentro de los 3 días de haber sido notificado de su designación como autoridad de mesa.

Sin embargo, la ausencia injustificada en la mesa de votación constituye una infracción electoral y es fundamental responder a la notificación inicial, con el argumento por el que no se podrá estar presente en el acto electoral.

Además de que la sanción sea económica, puede inhabilitar para hacer trámites en organismos públicos —municipales, provinciales o nacionales— durante un año, y a la prohibición de asumir cargos o empleos públicos por un período de tres años.

Cuánto cobran las autoridades de mesa en las Elecciones Legislativas

El Gobierno nacional estableció los montos que cobrarán las autoridades de mesa, los delegados judiciales y tecnológicos a través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ex vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán.

Los delegados de los locales de votación, a cargo de la organización general del comicio, recibirán un viático de $80.000. En tanto, los delegados judiciales que realicen reportes de incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral percibirán $40.000.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior oficializó la suma de $40.000 en concepto de viático para los ciudadanos que van a desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones legislativas 2025 del próximo 26 de octubre. Dicha suma abarca al presidente de mesa y a los fiscales partidarios correspondientes.

Además, percibirán 40 mil pesos adicionales, en caso de participar previamente de las capacitaciones electorales.

Autoridades de mesa: $40.000

Participantes en actividades de capacitación: $40.000

Delegados en locales de votación: $80.000

Delegados judiciales: $40.000

Delegados tecnológicos: $120.000

Los viáticos se depositan en la cuenta bancaria que informa cada autoridad al momento de aceptar su designación. También se puede optar por cobrar mediante Correo Argentino.