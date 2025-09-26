Encuesta: en provincia de Buenos Aires hay una diferencia de ocho puntos entre el primero y el segundo

A un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Tendencias Consultora publicó una encuesta de opinión electoral realizada entre el 13 y el 16 de septiembre, con una muestra de 4.391 casos, consultas presenciales, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 1,5%.

El informe señala que las últimas semanas resultaron críticas para el gobierno de Javier Milei. La derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los traspiés en el Congreso y las dificultades económicas impactarían de manera significativa en la intención de voto.

Encuesta: para la elecciones de Octubre, Fuerza Patria crece en intención de voto mientras que LLA pierde voto independiente

En ese contexto, la consultora destaca que Fuerza Patria (FP) capitaliza el “efecto ganador” de los comicios de septiembre y consolida la ventaja de Jorge Taiana rumbo a octubre, con ocho puntos de ventaja sobre José Luis Espert, de La Libertad Avanza (LLA). El estudio aclara que esa diferencia se debe más a “la marca” de FP que al reconocimiento individual del excanciller.

Por su parte, el Frente de Izquierda (FIT) se afianza como tercera fuerza con un 6,5% de intención de voto para Nicolás del Caño, por sobre Florencio Randazzo, candidato de Provincias Unidas (PU), que también busca representación legislativa en la provincia.

La encuesta de Tendencias Consultora refleja una fuerte polarización entre el peronismo y los libertarios

Los números confirman lo que se percibe en la calle y las redes sociales: un escenario de fuerte polarización entre el peronismo y los libertarios. Jorge Taiana (FP) lidera con un 40,4% de intención de voto, seguido por José Luis Espert (LLA) con un 32,3%. En tercer lugar aparece Nicolás del Caño (FIT) con un 6,5%, mientras que Florencio Randazzo (PU) alcanza el 4,8%.

Más relegados, y sin chances de ingresar al Congreso, figuran María Eugenia Talerico (Potencia) con un 1,8%, Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires) con un 1,3% y Sixto Cristiani (Nuevos Aires) con apenas un 0,6%.

