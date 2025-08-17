Schiaretti y Randazzo son los candidatos fuertes de Provincias Unidas de cara al 26 de octubre

El nuevo espacio Provincias Unidas tendrá al exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y al exministro del Interior Florencio Randazzo como las caras más representativas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Provincias Unidas fue lanzado el 30 de julio y está integrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes buscan enfrentar tanto a Fuerza Patria como a La Libertad Avanza (en alianza con el PRO).

La dupla Schiaretti-Randazzo ya había intentado aterrizar en la Casa Rosada en 2023, cuando se presentaron a las presidenciales bajo el nombre Hacemos por nuestro país, espacio que también competirá (en coaliciones) en los comicios del 26 de octubre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elecciones Legislativas: todos los nombres que ya fueron confirmados y los lugares que quedan por definir

En esta oportunidad y bajo un armado con vuelo “federal”, Randazzo encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mientras que Schiaretti hará lo propio en Córdoba. La actual vicegobernadora Gisela Scaglia liderará la nómina de Santa Fe, junto a Pablo Farias. El espacio apuesta a construir una “alternativa con foco en el interior productivo”, remarcaron.

En un comunicado, Schiaretti expresó: “Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”.

Asimismo, destacó que irá al Congreso “junto a un equipo de gobernadores de distintas provincias” que representan a la Argentina “de norte a sur” y a su producción de minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas. “En definitiva, el interior productivo y de trabajo de nuestra Patria”, añadió.

Encuesta nacional: La Libertad Avanza mantiene ventaja en intención de voto y capitaliza el descontento con la oposición

En el Congreso, el espacio “conformará un bloque legislativo federal” para garantizar que el equilibrio macroeconómico y el equilibrio fiscal “no se hagan a los hachazos, sino como algo innegociable, pero cuidando a nuestra gente” y remarcó que impulsarán propuestas para “aumentar la producción, el empleo y la infraestructura” en todo el país, “corrigiendo distorsiones” que afectan a la economía y al desarrollo, adelantó Schiaretti.

“Desde Córdoba hemos demostrado que es posible mantener el equilibrio fiscal de manera consistente en el tiempo, gobernar apoyando a los sectores productivos y generar empleo. Junto a los gobernadores de Provincias Unidas expresamos el federalismo y el interior productivo, para que la esperanza de los argentinos no devenga en frustración, sino en desarrollo sostenido”, concluyó.

Llaryora respaldó a Schiaretti para “llevar la voz de Córdoba al Congreso”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó este domingo su respaldo a la candidatura del exmandatario provincial Juan Schiaretti por el espacio de Provincias Unidas y destacó que “nadie mejor” que él para representar a los cordobeses en el Congreso.

“Gracias, Juan, por asumir este nuevo desafío. Córdoba tiene mucho para aportar en la construcción de una Argentina diferente: una Argentina que se aleje de los extremos y avance firme por la senda del progreso”, señaló Llaryora en un mensaje difundido en redes sociales.

El gobernador afirmó que Schiaretti será “garantía de defensa de un modelo productivo y federal, con un Estado inteligente, al servicio del desarrollo y de la gente”. Por último, cerró con un llamado a la unidad de su espacio: “¡Vamos Juan Schiaretti! ¡Vamos Córdoba!”.

ML