Nuevo frente de gobernadores: ¿defensa circunstancial de intereses provinciales o alternativa a la polarización?

En medio de un escenario signado por una marcada polarización, un grupo de cinco gobernadores decidió conformar un nuevo frente político que busca posicionarse como una alternativa a la grieta entre el oficialismo libertario y el peronismo. En "Comunistas", el conductor Juan di Natale confirmó que el espacio se denominará Provincias Unidas, y estará integrado por los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

El acuerdo fue sellado la semana pasada durante una reunión en la Casa de Chubut, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). A pesar de representar diferentes signos políticos, los gobernadores acordaron avanzar en una unidad de acción legislativa y en la defensa común del modelo federal, con eje en los recursos de las provincias. La alianza sucede en un contexto de disputa con el Gobierno nacional sobre los fondos coparticipables y la paralización de la obra pública a nivel nacional.

Pero mientras el armado cosechó cierta expectativa como “tercera vía”, también recibió fuertes cuestionamientos, incluso de sectores que históricamente apoyaron un modelo federal más equilibrado. Invitado a la mesa del programa, el dirigente radical Ricardo Alfonsín fue uno de los primeros en expresar sus reparos sobre la iniciativa. Aunque reconoció el valor que tiene el hecho de defender los intereses provinciales, criticó con dureza la falta de profundidad política del nuevo frente.

“Me parece bien que hagan el esfuerzo de defender los recursos y la autonomía de las provincias, hace rato que algunos venimos reclamando esto. No hay gobierno menos federal que este”, apuntó Alfonsín. Sin embargo, aclaró que no alcanza con juntarse entre gobernadores: “Creo que se podría resolver de otra manera, reuniendo a todos. Para eso tenés que tener coraje. Si no lo tenés, no te dediques a la política. Si estás todo el tiempo mirando las encuestas, esto no va a ser más que un agrupamiento para defender coyunturalmente a las provincias”, consideró.

En sus declaraciones, Alfonsín también dejó entrever el temor creciente de los sectores económicos ante la figura de Javier Milei: “Los empresarios están preocupados con el presidente. No porque no compartan su fobia al Estado, sino porque temen que, por su personalidad, se vaya a la banquina. Necesitan construir una alternativa. Saben que este rumbo lleva al país al fracaso. Tienen miedo de que termine estallando la burbuja que sostienen con el invento del FMI, que no es otra cosa que patear deudas", agregó.

Por su parte, el abogado y analista político Pablo Zappulla también fue tajante en su análisis del nuevo frente. Opinó que la foto de los gobernadores cifra mucho más de especulación electoral que de proyecto sólido. “La fotografía deviene en el marco de un contexto electoral. Pero en 2027, si quieren tener proyección nacional real, se van a tener que poner de acuerdo en un anclaje doctrinario y programático. Así como está, no contribuyen en nada”, sentenció.

La creación de Provincias Unidas abre interrogantes sobre su futuro. ¿Podrá el frente consolidarse como una fuerza con peso nacional o quedará reducido a un acuerdo parlamentario temporal? Las críticas de Alfonsín y Zappulla expusieron un problema estructural que habitualmente caracteriza a este tipo de armados: la falta de coherencia ideológica y el predominio del pragmatismo electoral, según se analizó en el estudio.

