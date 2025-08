Coria Lahoz: “Si el Gobierno gana en Buenos Aires, se viene un rally financiero en Argentina”

En diálogo con Canal E, el economista Eduardo Coria Lahoz analizó la reacción de los mercados frente al escenario electoral argentino y destacó los factores que podrían estabilizar la economía en los próximos meses.

Mercados expectantes: entre elecciones y señales externas

Con el dólar oficial alrededor de los $1.370 y cierta calma en los mercados financieros, la mirada de los inversores está centrada en las elecciones. “Lamentablemente este es un año con elecciones y eso sensibiliza mucho al mercado”, señaló el entrevistado, aludiendo al contexto político actual.

Según el economista, el mercado está reaccionando a múltiples factores: “Bonos y acciones ya empezaron a repuntar lentamente”, explicó, gracias a los recientes respaldos del FMI y de bancos internacionales. “El Fondo Monetario publicó un reporte con palabras sumamente halagüeñas sobre Argentina”, comentó, agregando que esto fue replicado por instituciones clave como Morgan Stanley y JP Morgan.

Además, puntualizó: “Ingresaron 2.000 millones de dólares a las reservas”, un dato que, combinado con el optimismo del capital de riesgo, “empieza a movilizar a los inversores locales que toman posición”. Para Coria Lahoz, esta serie de señales externas positivas “hace que los planetas empiecen a alinearse”.

Elecciones: el factor decisivo para el rumbo económico

“La economía argentina es como un barco que está apuntando a puerto, pero en el medio tiene que atravesar una tormenta”, dijo el entrevistado, usando una metáfora para describir el actual escenario político-económico. Esa tormenta, según él, son los próximos cinco meses de incertidumbre electoral.

“Si el Gobierno hace una buena elección en septiembre, va a estar bien posicionado para octubre, y ahí sí podríamos ver un rally financiero”, anticipó. De lo contrario, advirtió, muchos proyectos de inversión podrían quedar en pausa: “Si al gobierno le va mal, la mayoría de estos proyectos no van a ver la luz”.

Respecto a las inversiones esperadas, Coria Lahoz mencionó el caso de San Juan: “El proyecto José María anunció una inversión de 15.000 millones de dólares”, ejemplificó, aclarando que ese dinero ingresaría recién el próximo año, condicionado por el resultado electoral.

Dólar, precios e inflación: ¿por qué no se desató una ola inflacionaria?

El economista explicó que el impacto de la suba del dólar en los precios aún no se ha reflejado con fuerza: “Estamos estimando una inflación por debajo del 2% en julio, a pesar de que el dólar subió más del 15%”.

Esto se debe, por un lado, a que “el pass-through en Argentina históricamente fue del 40%, pero hoy no se está viendo plenamente”, y por otro, a que “el consumidor no convalida aumentos porque no llega a fin de mes”.

Consultado por el aumento de precios en productos como el aceite, fue contundente: “Si exportar se vuelve más rentable, las empresas trasladan esos precios al mercado interno”, aunque aclaró que “los márgenes de utilidad podrían absorber parte del aumento para no perder ventas”.

Finalmente, sostuvo que la economía sigue condicionada por el contexto político. “Analizar la situación en medio de la tormenta no tiene sentido: si llegamos a puerto, va a estar todo bien; si no, el barco se hunde”, cerró.