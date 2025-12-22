El economista, Alejandro Bianchi, habló con Canal E y brindó un panorama sobre el comportamiento de los activos internacionales y locales, el denominado Christmas Rally, las oportunidades en bonos en dólares y el escenario argentino hacia 2026.

Alejandro Bianchi explicó que, pese a tratarse de una semana reducida en cantidad de ruedas, suele darse un fenómeno estacional: “Es una semana corta para el mercado, pero también suele haber lo que se llama el rally de Navidad”. Según detalló, este movimiento suele extenderse “tres días antes de Navidad y hasta más o menos el 2 o 3 de enero”.

En qué consiste el rally navideño

Asimismo, señaló que este comportamiento tiene distintas causas técnicas y fiscales: “Algunos dicen que está impulsado por ventas que se realizan de tomas de ganancias y de pérdidas en Estados Unidos, porque cuando uno vende un activo al que le fue mal durante el año, puede tomarse eso como una pérdida para compensar con otras ganancias”.

A su vez, Bianchi agregó que luego “eso genera ciertas fluctuaciones en el mercado que hacen caer a algunos activos que les fue muy mal durante el año, en el mes de diciembre, y después se recuperan para el inicio del año”.

Cuáles son las estimaciones para las acciones en Wall Street

En ese marco, destacó señales positivas en Wall Street: “Parecería que ya el viernes daba señales de ponerse un poco más verde, y hoy a la apertura del mercado también daría la sensación de que el mercado ya en estas evaluaciones empieza nuevamente a acumular”.

Sobre el rol estratégico de la inteligencia artificial, el entrevistado subrayó la importancia de los centros de datos: “Oracle está en el ojo de la tormenta porque son los encargados de los principales centros de datos en Estados Unidos, los data centers”. Y explicó su función: “Es donde se entrena la inteligencia artificial y donde se corren todas las queries de la inteligencia artificial”.

Luego, remarcó que existe un debate sobre si la inversión en infraestructura es excesiva: “Yo creo que es demasiado poco”. Según indicó, “la inteligencia artificial en algún momento va a empezar a reemplazar cosas y ahí vamos a ver que todavía va a haber cuellos de botella en la parte de los data centers”.