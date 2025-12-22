Perfil
Rally de Navidad en el mercado: “Está impulsado por ventas que se realizan de tomas de ganancias y de pérdidas en Estados Unidos”

En cuanto a la explicación del economista, Alejandro Bianchi, “cuando uno vende un activo al que le fue mal durante el año, puede tomarse eso como una pérdida para compensar con otras ganancias”.

Wall Street
Semana corta para el mercado | Cedoc

El economista, Alejandro Bianchi, habló con Canal E y brindó un panorama sobre el comportamiento de los activos internacionales y locales, el denominado Christmas Rally, las oportunidades en bonos en dólares y el escenario argentino hacia 2026.

Alejandro Bianchi explicó que, pese a tratarse de una semana reducida en cantidad de ruedas, suele darse un fenómeno estacional: “Es una semana corta para el mercado, pero también suele haber lo que se llama el rally de Navidad”. Según detalló, este movimiento suele extenderse “tres días antes de Navidad y hasta más o menos el 2 o 3 de enero”.

En qué consiste el rally navideño

Asimismo, señaló que este comportamiento tiene distintas causas técnicas y fiscales: “Algunos dicen que está impulsado por ventas que se realizan de tomas de ganancias y de pérdidas en Estados Unidos, porque cuando uno vende un activo al que le fue mal durante el año, puede tomarse eso como una pérdida para compensar con otras ganancias”.

A su vez, Bianchi agregó que luego “eso genera ciertas fluctuaciones en el mercado que hacen caer a algunos activos que les fue muy mal durante el año, en el mes de diciembre, y después se recuperan para el inicio del año”.

Cuáles son las estimaciones para las acciones en Wall Street

En ese marco, destacó señales positivas en Wall Street: “Parecería que ya el viernes daba señales de ponerse un poco más verde, y hoy a la apertura del mercado también daría la sensación de que el mercado ya en estas evaluaciones empieza nuevamente a acumular”.

Sobre el rol estratégico de la inteligencia artificial, el entrevistado subrayó la importancia de los centros de datos: “Oracle está en el ojo de la tormenta porque son los encargados de los principales centros de datos en Estados Unidos, los data centers”. Y explicó su función: “Es donde se entrena la inteligencia artificial y donde se corren todas las queries de la inteligencia artificial”.

Luego, remarcó que existe un debate sobre si la inversión en infraestructura es excesiva: “Yo creo que es demasiado poco”. Según indicó, “la inteligencia artificial en algún momento va a empezar a reemplazar cosas y ahí vamos a ver que todavía va a haber cuellos de botella en la parte de los data centers”.

