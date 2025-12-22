El vicepresidente de la Cámara de Puertos Comerciales Privados, Luis Zubizarreta, analizó en Canal E cómo la hidrovía Paraná–Paraguay vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica tras el lanzamiento del llamado a licitación internacional para el dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía navegable troncal.

“Prácticamente, el 80% de nuestro flujo con el mundo pasa por el río Paraná”, explicó Luis Zubizarreta, al destacar que la hidrovía es clave para un país “alejado de los mercados” que necesita reducir costos logísticos para ganar competitividad.

La importancia de profundizar el río

El eje de la licitación es profundizar el río para permitir el ingreso de barcos de mayor porte, lo que reduce significativamente el costo del transporte. “Hacer obras que permitan que entren barcos más grandes abarata los fletes y nos acerca al mundo”, señaló.

Actualmente, en algunos puntos críticos es necesario dragar para garantizar el calado. “Lo que se hace es dragar esos puntos para que entren barcos más grandes y que puedan llevarse la carga completa”, explicó Zubizarreta.

Cuándo podría comenzar el dragado

El esquema prevé dos etapas. En la primera, se mantendrá el calado actual y se profundizarán dos pies, como paso inicial. En una segunda fase, se realizarán estudios de factibilidad y ambientales para avanzar hacia una profundidad mayor. “Estimamos que va a iniciarse en seis años, más o menos, y que ahí sí va a permitirnos salir con la carga completa”, afirmó.

Uno de los principales beneficios será evitar el llamado “completamiento” de carga en otros puertos. “Al profundizar el río, lo que vamos a lograr es que los barcos carguen completos y no tengan que hacer un completamiento en un segundo puerto, eso genera un extracosto enorme”, sostuvo el entrevistado.

La zona de Rosario concentra gran parte de la producción exportable. “El hecho de poder darle profundidad al puerto de la zona de Rosario nos permite que desde allí puedan salir los barcos completos”, agregó, donde también subrayó el impacto directo sobre las exportaciones agroindustriales.