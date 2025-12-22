“Ya se puso en marcha la maquinaria de buscar la reelección de Javier Milei dentro de dos años”

El periodista, Alejandro Gomel, pasó por Canal E y se refirió a que en el tramo final del año, el Gobierno acelera definiciones políticas clave mientras consolida su armado interno y proyecta la reelección presidencial.

Alejandro Gomel señaló que el Gobierno transita “las últimas dos semanas del año, cortas, dos semanas cortas, pero intensas para el Gobierno Nacional, con las formas y sobre todo con el fondo de algunas cuestiones que el Gobierno quiere resolver”. En ese marco, destacó la fuerte carga simbólica de las actividades oficiales, como el encuentro con líderes religiosos: “Hay un encuentro de pastores evangélicos en la planta baja, en el Salón Malvinas Argentinas, donde va a haber justamente un congreso, una conmemoración por la Navidad y el fin de año”.

Javier Milei y su fuerte relación con la religión

Según explicó, la relación del presidente Javier Milei con sectores evangélicos es estratégica: “Tiene una buena relación el presidente Javier Milei con las figuras evangélicas, estuvieron aquí hace menos de un mes, también haciendo una oración en conjunto”. En ese contexto, remarcó que, “hay también ahí una suerte de alianza política con parte de las iglesias evangélicas de la Argentina”.

En paralelo, el Gobierno prepara un encuentro político. “A la noche va a haber un encuentro, un festejo con mucho volumen político, donde el Presidente invita a todo su gabinete y algunos otros invitados también que tienen que ver con La Libertad Avanza, a un asado de fin de año en la quinta presidencial de Olivos”, afirmó. Para Gomel, ese evento apunta a reforzar la cohesión interna: “Tiene que ver con la mística que el Gobierno quiere insuflar a su equipo”.

El Gobierno y la búsqueda de la reelección

Por otro lado, puso el foco en el horizonte electoral. “Ya se pone en marcha la maquinaria de buscar la reelección de Javier Milei dentro de dos años”, aseguró, y agregó: “En el Gobierno ya están pensando absolutamente en esto”.

Sobre los cambios en el Gabinete, el entrevistado comentó: “A nivel ministerial, en la primera línea ya no va a haber más cambios”. También explicó que las modificaciones se concentraron en segundas y terceras líneas: “En los organismos descentralizados, en lo que atañe al día a día de la gestión, el rumbo claramente es todos propios”.

En ese sentido, subrayó el fortalecimiento del liderazgo de Karina Milei: “Después de las elecciones de octubre quedó fortalecida la postura de Karina Milei, que había dicho: ´vamos a las elecciones con los propios´”. Sobre la misma línea, añadió: “Le salió bien, ganó las elecciones y ahí se empoderó todavía más Karina Milei”.