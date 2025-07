Otra vez una tercera vía busca romper la polarización

Un heterogéneo frente que agrupa al radicalismo bonaerense impulsado por Facundo Manes y al peronismo moderado de Juan Schiaretti, llamado “Somos Buenos Aires”, intentará una vez más reeditar una alternativa de “centro” para romper la polarización que protagonizarán La Libertad Avanza y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.

A ese esquema se le sumarán algunos sectores del peronismo como Julio Zamora en la primera sección electoral, vecinalistas y el partido de Emilio Monzó que una vez más intentará reeditar la pata “racional” de la oferta electoral y que incluso tuvo sondeos con Mauricio Macri.

A su vez, esperan poder sumar “heridos” tanto del PRO (que no sean contenidos por el acuerdo con libertarios) como de Fuerza Patria, la alianza que aglutina cristinistas, massistas y kicillofistas.

En “Somos Buenos Aires” hacen gala de contar con una treintena de intendentes. Fundamentalmente los radicales del interior. Creen a su vez que tendrán presencia en las ocho secciones electorales y apuestan a convertirse en la “novedad” de la elección de septiembre, con miras a prolongar la alianza en octubre.

Con todo, asoman algunos roces, sobre todo en el radicalismo. Es que Manes y Pablo Juliano (diputado) impulsaron un acuerdo Maximiliano Abad no terminó de avalar. Tal vez por eso, no salió en la foto que se difundió una vez sellada la alianza. El senador bonaerense buscó acercar posiciones con la Casa Rosada, pero su jugada no tuvo eco en su propio partido.

Manes y Schiaretti pusieron en marcha el acuerdo cuando compartieron una actividad a fines de junio en La Plata.

Si bien el referente de Schiaretti en la Provincia ha sido Florencio Randazzo, el cordobesismo se apoyará en Zamora, quien tiene gestión en la primera sección, una de las más pobladas de la Provincia. Allí tendrá colaboración de Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham.

Por otra parte quien no definió es Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría quien es crítico de la conducción de Máximo Kirchner. Ello, podría reforzar el armado en la tercera.