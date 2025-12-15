El Gobierno pidió informes urgentes por las denuncias de maltrato en un hogar de niños de Balcarce

El Ministerio de Capital Humano informó que adoptó una serie de medidas ante los hechos ocurridos en el Hogar Convivencial de la Sociedad de Protección a la Infancia, en la localidad bonaerense de Balcarce, vinculados a denuncias por maltrato, amenazas y violencia contra niños y niñas alojados en el lugar.

A través de un comunicado oficial, la cartera indicó que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia intervino en el marco de sus competencias legales y de su rol de rectoría del sistema de protección integral de derechos, difundió la agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, se remitieron comunicaciones oficiales tanto al Organismo Provincial de Niñez de la provincia de Buenos Aires como al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño del municipio de Balcarce, solicitando información detallada y urgente sobre las medidas adoptadas frente a los hechos denunciados, las estrategias de abordaje implementadas y las intervenciones realizadas respecto de los niños involucrados, el hogar convivencial y las personas denunciadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno anunció que privatizará el predio de Tecnópolis

Asimismo, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N.º 26.061, la Convención sobre los Derechos del Niño y los acuerdos del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, se activaron mecanismos de seguimiento institucional con el objetivo de verificar la adopción de medidas eficaces que garanticen la integridad física, psíquica y emocional de los niños y niñas alojados en el lugar.

El Ministerio también requirió información específica sobre el funcionamiento, la supervisión y las condiciones del hogar convivencial, así como sobre las decisiones adoptadas o a adoptar respecto de las personas denunciadas, incluyendo eventuales apartamientos preventivos, restricciones de funciones u otras medidas administrativas pertinentes.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y continuará ejerciendo de manera activa su rol de rectoría, seguimiento y monitoreo, para asegurar respuestas oportunas, eficaces y acordes a la gravedad de los hechos”, concluye el comunicado.

Qué pasó en el instituto para niños de Balcarce

Un hogar de Balcarce se vio envuelto en un escándalo luego de que se conocieran audios de Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial conocido como el “Patronato”, que indicarían cuatro episodios de maltrato hacia menores de edad.

La Justicia de Mar del Plata investiga a las mencionadas por un audio de 40 minutos en el que se escuchan insultos, gritos y amenazas aparentemente dirigidos a dos chicos. "Les voy a hacer la vida insoportable. Son una basura y no los soporto más. Y vos te vas a quedar solo toda tu vida", amenaza una voz atribuida a Género.

Caso Loan: la causa que pondrá en juego la credibilidad del sistema

El conflicto comenzó porque uno de los niños rompió un vidrio porque le avisaron que lo iban a separar de su hermano. “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “callate la boca porque te pego una cachetada”, "me llamo Alejandra y te hago recagar a palos afuera. Una gran paliza te hago dar, ¿eh? Y no se da cuenta nadie", "no tenemos hogares donde quieran a gente como vos, te vas a la comisaría mañana" y “esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”, son algunas de las duras palabras que la mujer habría dirigido al menor.

"Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con mierda. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos", fue una de las humillaciones que quedaron grabadas, además de la amenaza: "Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar”.