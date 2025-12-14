Un empleado del Palacio Libertad fue descubierto sacando fotos en un vestuario de niñas, se arrojó por una ventana y murió

Un empleado técnico del Palacio Libertad (Centro Cultural Kirchner) fue descubierto sacando fotos y grabando videos en los camarines mientras niñas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras el espectáculo “Navidades del mundo”. Al ser descubierto, los padres lo increparon y el hombre decidió arrojarse por una ventana del edificio.

El hecho derivó en la activación inmediata de los protocolos de seguridad y en la intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, que no puede avanzar con una imputación, pero investigará el teléfono del empleado, con el que habría filmado a las menores de edad.

Según fuentes policiales, el personal de seguridad recibió una alerta por la presencia de un hombre en el vestuario de las bailarinas el viernes tras una función musical, integrado por niñas menores de 14 años. La sospecha era grave: había estado filmando a las chicas mientras se cambiaban.

Empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación e identificado como José Antonio Fernández, de 37 años, no quiso mostrar el contenido en su celular.

Rápidamente los padres increparon al hombre, a quien trasladaron a otro sector del edificio. Allí atravesó una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, sobre la calle Bouchard.

El Gobierno pidió informes urgentes por las denuncias de maltrato en un hogar de niños de Balcarce

El acusado fue capturado por el personal de seguridad y asistido por el SAME. Enseguida lo trasladaron bajo custodia policial a un hospital porteño, donde llegó con heridas graves, pero consciente. Sin embargo, murió este sábado por la mañana.

Por su parte, las menores fueron asistidas rápidamente y, según informaron las autoridades, todas se encuentran fuera de peligro. Tras el episodio, las actividades en el Palacio Libertad quedaron suspendidas.

