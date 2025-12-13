Tres Chevrolet chocaron en Balvanera: buscan a uno de los conductores, que volcó y escapó a pie

Un violento choque que involucró a tres vehículos se produjo este sábado por la mañana en el barrio porteño de Balvanera, en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Juan José Paso. Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron heridas y el conductor del auto que ocasionó la colisión se dio a la fuga.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 06:00, cuando un Chevrolet Cobalt que circulaba por avenida Rivadavia embistió a un Chevrolet Prisma que era utilizado por un chofer de aplicaciones de viajes y en el que se trasladaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Tras el impacto, el Cobalt perdió el control, volcó sobre la calzada y avanzó algunos metros más hasta chocar contra un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron entre sí en su camino a Santiago del Estero

Producto del choque, el Chevrolet Cobalt terminó dado vuelta sobre el asfalto. Insólitamente, su conductor logró salir del vehículo por una de las ventanillas y escapó del lugar llevándose la documentación del auto antes de la llegada de las autoridades.

Choque y vuelco en Balvanera: la Policía de la Ciudad busca al conductor que se fugó | NA

Personal de Bomberos de la Ciudad asistió al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para atender a las víctimas. La mujer que viajaba en el Chevrolet Prisma fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el conductor del mismo rodado fue asistido en el lugar con control clínico y no requirió traslado.

Tras las tareas de rescate, los bomberos procedieron a desenergizar los vehículos involucrados. El tránsito sobre avenida Rivadavia permaneció interrumpido de manera parcial para permitir las maniobras de remoción del Chevrolet Cobalt. La Policía de la Ciudad trabaja en este momento para identificar y aprehender al conductor que se dio a la fuga

NG.