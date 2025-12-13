Elevan el monto de la recompensa por el caso de Fernanda Aguirre

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó a cinco millones de pesos la recompensa para quienes brinden información que permita localizar a Fernanda Isabella Aguirre, desaparecida en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, desde julio de 2004. La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 1396/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según la normativa, el nuevo monto reemplaza al establecido en 2023, que era de dos millones de pesos, y responde a la variación de precios registrada desde entonces. La recompensa está destinada a personas que, sin haber intervenido en los hechos, aporten datos considerados útiles para avanzar en la localización de la joven.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y rige desde su publicación.

La causa judicial se encuentra radicada en el Juzgado de Transición N° 2 de Paraná, a cargo del juez de Garantías N° 8 Pablo Zoff, bajo la carátula “Fernanda Isabella Aguirre s/ Incidente de Localización”.

Fernanda tenía 13 años cuando desapareció el 25 de julio de 2004 en la localidad de San Benito, departamento Paraná. Ese día se dirigía al puesto de venta de flores que su madre atendía frente al Cementerio Parque de la Paz, ubicado a unos 11 kilómetros de la capital entrerriana. Horas después, la familia recibió un llamado extorsivo en el que se exigía un rescate de 2 mil pesos, pero la adolescente nunca regresó.

En el marco de la investigación fue detenido Miguel Ángel Lencina, un violador y homicida que se encontraba con salidas transitorias y quedó bajo sospecha a partir de los llamados extorsivos. Sin embargo, 72 horas después apareció ahorcado en su celda sin haber revelado qué había ocurrido con Fernanda. Su esposa, Mirta Chávez, fue condenada a 17 años de prisión por extorsión telefónica y declaró que Lencina había matado a la joven y que conservaba sus zapatillas, aunque el cuerpo de la adolescente jamás fue hallado.

A lo largo de más de dos décadas se analizaron numerosas hipótesis, pero la Justicia nunca logró obtener un dato certero sobre el paradero de Fernanda. Su madre, María Inés Cabrol, encabezó durante años la búsqueda y recorrió el país siguiendo cada pista que surgía, hasta su muerte, seis años después de la desaparición, a causa de un cáncer.