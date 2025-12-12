En un nuevo golpe al narcotráfico en la frontera noreste del país, efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron interceptar un importante cargamento de droga en la localidad misionera de Montecarlo. El operativo, realizado de noche, culminó con el secuestro de más de 450 kilogramos de estupefacientes que acababan de ser ingresados al territorio nacional a través del río Paraná, reafirmando la vigilancia intensiva en los puntos calientes del límite internacional.

Las alarmas se encendieron cuando el personal que patrullaba la zona detectó, mediante tecnología de visión nocturna, una maniobra sospechosa en el agua. Los agentes observaron un bote a remos, cargado con bultos de gran tamaño, que cruzaba sigilosamente desde la costa paraguaya hacia la argentina. La embarcación tocó tierra a la altura del kilómetro 1.790 del río, en una zona conocida como puerto natural Kimich, lo que activó de inmediato el protocolo.

Ante la gravedad del delito, la Autoridad Marítima desplegó rápidamente unidades fluviales y terrestres para cerrar el cerco sobre el lugar del desembarco. Al llegar, los efectivos realizaron un rastrillaje exhaustivo entre la densa vegetación del lugar, donde lograron hallar 25 bultos que, presuntamente, habían sido abandonados por los contrabandistas.

La inspección de la carga confirmó las sospechas: dentro de las bolsas se ocultaban 534 "ladrillos" o panes rectangulares de sustancia prensada. Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para marihuana, totalizando un peso de 450,600 kilogramos. Según las estimaciones oficiales, este cargamento tiene un valor de mercado que asciende a los $1.644.690.000, representando una pérdida financiera significativa para las redes criminales que operan en la región.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Federal de Eldorado, dirigida por la Dra. Liliam Edith Delgado. Este procedimiento se suma a las tareas de prevención que la fuerza federal mantiene en las vías navegables, consolidando su presencia en una zona crítica para el tráfico de sustancias ilícitas.

Persecución y otro medio triunfo en Santa Ana

En simultáneo, y apenas unos días antes, la lucha contra el narcotráfico tuvo otro episodio de alto impacto en la localidad de Santa Ana, donde la Prefectura incautó otro cargamento, esta vez superior a la media tonelada de marihuana. El procedimiento fue el resultado de una investigación previa de inteligencia que alertaba sobre un posible movimiento de drogas desde la costa, a la altura del kilómetro 1.614 del río Paraná.

Con la información en mano, se montaron puestos de vigilancia estratégicos que permitieron detectar, en plena noche, a un vehículo desplazándose a gran velocidad por un camino de tierra rumbo a la ruta. Al notar la presencia de los uniformados, el conductor decidió abandonar el rodado y huir, dejando atrás el automóvil cargado con 18 bultos que contenían 384 panes de marihuana prensada.

Lo incautado en este segundo operativo superó los 500 kilos, con un valor estimado por encima de los 1.800 millones de pesos. La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal Nº 2 de Posadas, que ordenó el secuestro tanto de la droga como del vehículo utilizado para el transporte, cerrando una jornada de fuerte actividad en la provincia de Misiones.

