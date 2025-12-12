Misiones: productores yerbateros exigen la emergencia para evitar un colapso del sector

El sector yerbatero de Misiones elevó un reclamo directo a la Cámara de Representantes y exigió que se declare de inmediato la Emergencia Yerbatera. Integrantes de la Mesa Asesora Yerbatera, acompañados por productores de toda la provincia, presentaron una nota formal en la que demandan la reactivación urgente del cuerpo legislativo, paralizado —afirman— desde hace seis meses, y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar medidas que consideran “prioritarias y vitales” para la actividad.

El pedido, respaldado por organizaciones y referentes productivos, cuestiona “la incomprensible inactividad parlamentaria” en un momento de caída de precios, aumento de costos y fuerte tensión financiera en la cadena de valor de la yerba mate. Según señalan, la falta de respuesta política está agravando una crisis que ya golpea a miles de familias rurales.

El sector reclama declarar la Emergencia Yerbatera como primer paso para frenar el deterioro productivo.

Los puntos centrales del reclamo

La plataforma presentada ante los legisladores se estructura en cuatro ejes que buscan sostener a los productores en el corto plazo:

Declaración inmediata de la Emergencia Yerbatera como marco para activar medidas excepcionales durante 2025.

como marco para activar medidas excepcionales durante 2025. Exención total del impuesto inmobiliario básico para 2025 y 2026, con segmentación según superficie cultivada.

para 2025 y 2026, con segmentación según superficie cultivada. Alivio en Ingresos Brutos para la compra de insumos críticos —gasoil y fertilizantes— destinado a productores con certificado de exención vigente.

para la compra de insumos críticos —gasoil y fertilizantes— destinado a productores con certificado de exención vigente. Tratamiento urgente de proyectos pendientes vinculados a la actividad, entre ellos iniciativas sobre regulación de herbicidas y reformas tributarias estructurales.

Los productores señalaron que los costos se disparan mientras el precio de la hoja verde no se actualiza, lo que deja a pequeños y medianos establecimientos al borde del quebranto.

“No más proyectos de relleno”

En el documento entregado, la Mesa Asesora fue explícita: pidió a los diputados misioneros un mayor compromiso parlamentario y que se dejen de lado los proyectos “de declaración o de homenaje” que, según denuncian, solo funcionan como “relleno” en la agenda legislativa.

El sector productivo sostiene que la falta de debate real está frenando soluciones de fondo y postergando discusiones clave para la sostenibilidad de la economía rural. También remarcan que la inacción parlamentaria obstaculiza respuestas urgentes a problemas estructurales —como el uso de herbicidas— y a situaciones coyunturales, como el encarecimiento de insumos esenciales.

Para los yerbateros, la apertura de sesiones extraordinarias y la activación de comisiones son indispensables para evitar que la crisis derive en cierres masivos de chacras, pérdida de empleo y desarraigo en zonas rurales.