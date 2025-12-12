Tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que alcanzó el 2,5%, con un acumulado de 27,9% en los primeros once meses de 2025, Cristina Kirchner cuestionó a Patricia Bullrich y recordó el “IPC Congreso”, que en noviembre de 2015 había marcado 2,4%.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%. Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios. ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", escribió la expresidenta en X este viernes.

Junto a su mensaje, Cristina publicó una foto de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Patricia Bullrich, senadora oficialista, y el exdiputado de PRO Pablo Tonelli. En 2015, los tres eran miembros de la Cámara de Diputados. En ese entonces, cuando la líder del justicialismo transitaba su último año de mandato, la oposición publicaba el IPC Congreso, un índice de inflación que cuestionaba los datos oficiales.

X (@CFKArgentina)

“Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado ‘IPC Congreso’ del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”, lanzó la expresidenta desde su domicilio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Luego, comparó el índice de su último mandato con el actual: "O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado".

"Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X", concluyó la exvicepresidenta.

Según el INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5%

La inflación de noviembre se ubicó en 2,5%, con un acumulado de 27,9% entre enero y noviembre de 2025, según informó este jueves el INDEC. El índice mostró una aceleración respecto de octubre y encadenó su segundo mes consecutivo en alza. En la comparación interanual, el IPC avanzó 31,4%.

La suba más marcada del mes correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó 3,4%. Luego se posicionaron Transporte, con un incremento del 3%, y Alimentos y bebidas, que registraron un alza de 2,8%. En este último capítulo, el aumento de la carne, cercano al 6% según la región, fue determinante.

El organismo estadístico también difundió la evolución de los precios por zonas del país. Cuyo fue la región con mayor variación mensual, y alcanzó un 2,8%. Con niveles similares al promedio nacional quedaron el Gran Buenos Aires y la Pampeana (ambas con 2,5%), mientras que el Noreste registró un 2,4%. Las menores subas se vieron en el Noroeste y la Patagonia, con 2,3%.

Tras la publicación del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó en X y destacó que “la inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, el nivel más bajo para este período desde 2017 (21%)”. Además, subrayó que, a casi dos años de gestión y partiendo de un 25,5% en diciembre de 2023, la inflación descendió a los valores más reducidos en ocho años.

Caputo afirmó también que la combinación de orden fiscal y monetario permitió amortiguar el impacto de la caída en la demanda de dinero previa a las elecciones y sostener la actividad económica, reflejada en un crecimiento de 1,4% del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) entre julio y septiembre.

