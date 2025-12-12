La inflación en alimentos se acelera en diciembre: Qué pasa con el precio de la carne

En la segunda semana de diciembre, los alimentos y bebidas aumentaron un 0,5%, según lo indicó la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) en su último informe. Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se mantuvo en niveles del 3,5% mensual.

Este estudio se realiza mediante web scraping los días miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Cabe destacar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre se ubicó en 2,5% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ayer jueves 11 de diciembre. Y justamente el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue uno de los que marcó subas por encima de la inflación general al registrar aumentos del 2,8%.

Volviendo con el informe de LCG, el incremento del 0,5% mostró una contracción 0,2 puntos porcentuales en relación a la medición anterior, correspondiente a la primera semana de diciembre del 2025.

Entre otras cosas, el reporte destaca que la inflación en alimentos y bebidas punta a punta retrocedió 2,7% y en lo que va del mes acumula 1,2%.

Cuáles son los rubros que más aumentaron según LCG

En la medición de esta semana, el aumento en el rubro “Carnes” mostró una “fuerte incidencia” con 0,7 puntos porcentuales. Además, se detalla que, de no ser por esta categoría, el resto de los Alimentos y Bebidas hubiera caído 0,2%.

En esta ocasión, todos los rubros analizados registraron subas. Comenzando con "Productos de panificación, cereales y pastas" que registró 2,3% de incremento; le siguen "Carnes" con un 2,1%; en tercer lugar "Frutas" con un 0,8%; y luego “Azúcar, miel, dulces y cacao” con 0,2%.

Por otro lado, entre los que presentaron caídas se encuentra el rubro “Verduras” con 2,2%; seguido de “Productos lácteos y huevos” con 1,6%; “Aceites” con 1,2%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 0,6%; y por último “Comidas listas para llevar” con 0,3%.

La medición de precios minoristas de Eco Go

En tanto, en la primera semana de diciembre, los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,4%, lo que representa una desaceleración de 0,5 p.p. respecto de la semana previa, según lo indicó Eco Go, consultora que realiza su propio análisis sobre el aumento en el precio de los alimentos, aunque con una semana de rezago.

Con este dato la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,9% en noviembre. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (1,7%), el indicador se ubica en 2,7%. ​

En su informe, la consultora de Marina Dal Poggetto, destacó que la inflación de los alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría 2,2% en diciembre. Al incorporar la variación observada en los alimentos consumidos fuera del hogar (2,0%), el indicador general de alimentos se ubica en 2,1%.​

“Para diciembre, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”, se mencionó en el informe. Además, se aclaró que diciembre suele mostrar una dinámica propia del cierre de año, con un mayor consumo por las fiestas que impulsa el nivel general de precios, mientras que los ajustes en regulados (principalmente transporte) profundizan esa presión.

La inflación en alimentos y bebidas según Econviews

Para Econviews, el relevamiento de precios de una canasta de Alimentos y Bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó un aumento de 1% en la primera semana de diciembre.

Se destacaron los incrementos en “Carnes” con 2,2% y “Verdulería” 1,6%. En las últimas cuatro semanas acumulan 3,6%.

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia mencionó en su cuenta de la red social X que “el rubro ‘Carne y derivados’ aportó 0.61 puntos a la suba mensual”, refiriéndose al incremento en el IPC general.

“En el mercado de Cañuelas el precio de la carne venía subiendo desde fines de octubre. En la segunda semana de diciembre hubo una leve caída”, destacó Giacoia

GZ / lr