Radiografía docente en Córdoba: el 34% vive por debajo de la canasta básica

Una radiografía reciente sobre las condiciones de vida de los docentes de la ciudad de Córdoba encendió nuevas alarmas. El estudio, realizado por el OTES – Consultora Económica para La tinta en conjunto con UEPC–Capital y el Observatorio de Conflictos Laborales, relevó a 1.112 docentes de la capital y permite observar un escenario marcado por salarios insuficientes, múltiples empleos y altos niveles de estrés.

Un salario que no alcanza: 34% vive por debajo de la canasta familiar

Uno de los datos más contundentes del informe es que el 34% de los docentes de Córdoba vive en hogares cuyos ingresos no superan la canasta básica familiar, estimada en $1.176.852.

Aún más grave: el 13% se encuentra por debajo de la línea de indigencia, es decir, no llega a cubrir lo mínimo indispensable para alimentarse ($527.736).

Estos números evidencian la pérdida del poder adquisitivo en un sector históricamente golpeado por la inflación y la falta de actualización salarial.

Insatisfacción creciente: el 42% no está conforme con su trabajo

El malestar laboral aparece como otro eje preocupante del relevamiento. Según los datos del informe, el 42% de los docentes declara insatisfacción con su trabajo, mientras que un 32% no se siente ni satisfecho ni insatisfecho.

Solo un tercio del sector expresa satisfacción con su labor, una cifra que retrocede en cada medición.

Entre las razones citadas por los docentes para explicar su insatisfacción, se destacan:

- Bajos salarios: 44,5%

- Desgaste emocional y estrés: 17,6%

- Sobrecarga de trabajo: 14,1%

- Violencia o conflictos con estudiantes y familias: 2,6%

A esto se suma un escenario de conflictividad laboral persistente y una agenda educativa tensionada entre la demanda social, los recursos disponibles y las dificultades propias del sistema.

Pluriempleo: casi la mitad tiene otro trabajo para sobrevivir

La encuesta refleja que el pluriempleo ya es una norma en la docencia cordobesa. Casi la mitad de los profesionales relevados declaró tener al menos un empleo adicional para complementar ingresos.

Los principales rubros se concentran en:

- Emprendimientos personales (negocios de barrio, venta de cosméticos),

- Servicios de movilidad como Uber,

- Trabajos informales o temporales fuera del ámbito educativo.

Este fenómeno, que crece año tras año, no solo expresa la insuficiencia del salario docente, sino que también impacta directamente en la calidad de vida y en la carga horaria total.

Una alerta que se repite

El informe de OTES y UEPC–Capital vuelve a poner sobre la mesa un diagnóstico que atraviesa al sistema educativo local: los docentes de Córdoba trabajan más, ganan menos y están emocionalmente más exigidos.

Mientras el pluriempleo se naturaliza y crece el malestar, la discusión sobre la calidad educativa vuelve inevitablemente a la discusión sobre las condiciones laborales de quienes sostienen la escuela todos los días.