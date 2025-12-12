Transporte público: baja participación, costos en alza y un debate que sigue abierto tras la primera audiencia

La primera audiencia pública por la actualización del transporte público dejó señales de alerta para el Gobierno provincial: escasa participación ciudadana, un marcado incremento de los costos del sistema y un escenario económico que complejiza la definición del próximo cuadro tarifario. Así lo evaluó el subsecretario de Transporte del Chaco, Rodolfo Díaz, al analizar el encuentro en declaraciones radiales.

Según explicó el funcionario, la convocatoria no alcanzó el nivel esperado en cantidad de asistentes, aunque destacó la calidad de las intervenciones. “Hubo pocos oradores, pero los planteos fueron profundos y no se limitaron únicamente al precio del boleto”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchos usuarios pusieron el foco en la calidad del servicio y en cómo el nuevo esquema de movilidad impacta sobre el transporte tradicional.

Díaz aseguró que todos los reclamos quedaron registrados y serán considerados en la evaluación final. “El usuario siente que el sistema está cambiando y que algunos sectores quedan relegados. Eso también forma parte de la discusión”, sostuvo en declaraciones a Radio Libertad.

Fatal choque en la Ruta 16: murió un sargento penitenciario en un siniestro múltiple

Las tarifas técnicas y los factores que presionan el sistema

Durante la audiencia, el Gobierno provincial expuso dos escenarios de tarifa técnica, elaborados en base al salario del personal del volante. Con un sueldo básico de $1.300.000, el valor técnico se ubicó en $2.930, mientras que con una remuneración de $1.370.000, el cálculo arrojó una tarifa de $2.860.

El subsecretario aclaró que esos números no implican una actualización inmediata del boleto. “No creemos que haya cambios el 1 de enero. La feria administrativa acorta los plazos”, explicó. Además, señaló que la tarifa técnica se ve condicionada por variables que se modifican de manera constante.

Entre los factores más determinantes mencionó la suba del combustible, el peso de la masa salarial, ya que cada unidad requiere más de un chofer y personal de apoyo, y la caída del IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro). “Cada vez se transportan menos pasajeros y se recorren más kilómetros. Eso encarece el costo por viaje”, advirtió.

Movilidad, motos y siniestralidad vial

En el análisis, Díaz incorporó un dato que encendió preocupación dentro del Ejecutivo: en lo que va del año se registraron 142 siniestros viales fatales, según estadísticas oficiales de Salud Pública. Para el funcionario, este número está directamente vinculado al crecimiento del uso de la motocicleta como medio de transporte diario.

Ricardo Osuna inició una huelga de hambre y cuestionó la legalidad de su detención por abigeato

“Cuando más personas dejan el colectivo y se trasladan en moto, no solo se resiente el sistema de transporte público, también se multiplican los riesgos viales”, señaló. Por eso, planteó que la discusión debe ampliarse y abarcar todo el ecosistema de movilidad, incluyendo seguridad vial, regulación y alternativas de transporte.

Segunda audiencia y definición final

La segunda audiencia pública se realiza en la ciudad de Fontana, con el objetivo de facilitar la participación vecinal y ampliar el debate. La modalidad mantiene el esquema de exposiciones técnicas del Estado, de las empresas prestatarias y del público en general.

Una vez concluidas ambas instancias, será el Poder Ejecutivo el que defina el valor final del boleto y la fecha de aplicación. Actualmente, el costo técnico del sistema ronda los $1.913 por viaje, mientras que los usuarios abonan $1.300, diferencia que es cubierta con subsidios provinciales. Las empresas, en tanto, sostienen que el costo real por pasajero supera los $3.300.

En paralelo, desde la Subsecretaría de Transporte anticiparon que los datos de movilidad y siniestralidad también servirán de base para el debate sobre la regulación del transporte alternativo, incluido Uber.