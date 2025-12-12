Ricardo Osuna inició una huelga de hambre y cuestionó la legalidad de su detención por abigeato

El abogado Ricardo Osuna, detenido en el marco de una investigación por presunto abigeato, comunicó formalmente el inicio de una huelga de hambre en reclamo de su libertad y denunció que su arresto carece de sustento legal. La medida fue informada a través de un manuscrito de cinco páginas presentado ante la Justicia, en el que también advierte por su estado de salud y el impacto personal y familiar de la detención.

En el escrito, Osuna sostiene que ya se agotaron las diligencias que motivaron la medida de coerción y que no existen razones procesales que justifiquen su permanencia bajo arresto. En ese sentido, detalló que los allanamientos realizados en Paraje Lapachito y en el establecimiento Don Ferrimm arrojaron resultados negativos y que participó de los procedimientos colaborando con el personal policial. Según su planteo, solo restan testimoniales previstas para la semana próxima, diligencias sobre las cuales afirma no tener posibilidad de interferencia.

El abogado recordó que fue detenido el 5 de diciembre de 2025 a las 23.50, cuando efectivos policiales se presentaron en su domicilio particular y le informaron la medida, a la que, según consignó, accedió sin oponer resistencia. Desde entonces, permanece alojado en una dependencia policial, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Planteo de arbitrariedad y pedido de excarcelación

En su presentación, Osuna cuestionó la legalidad de la orden de detención, al argumentar que la medida vigente al momento de su arresto no lo incluía expresamente. Además, sostuvo que los delitos que se le imputan admiten una citación simple, por lo que, según su postura, pudo haber sido convocado a derecho sin necesidad de una privación de la libertad inmediata.

El escrito también hace referencia al pedido de libertad formulado por sus defensoras, quienes ofrecieron su domicilio como garantía procesal. En ese marco, Osuna afirmó que no existe riesgo de fuga y que siempre se mantuvo a disposición de la Justicia. A ello sumó referencias personales, al mencionar compromisos familiares previstos para estos días, entre ellos actos académicos de sus hijas, que no podrá presenciar a raíz de su detención.

Advertencia por su salud y respuesta oficial

En otro tramo del manuscrito, Osuna alertó sobre su estado de salud y afirmó que no estaría recibiendo la medicación correspondiente. En ese contexto, dejó asentada su responsabilidad atribuida a las autoridades judiciales por cualquier consecuencia derivada de la huelga de hambre y la falta de alimentación.

Sin embargo, esa versión fue refutada por la Policía del Chaco a través de un parte oficial emitido por la Comisaría Cuarta Metropolitana. Según el informe, el detenido cuenta con la medicación indicada para hipertensión arterial y colesterol (Dupertan 50 y Rosuvast EZ 20 mg), pero rechaza consumirla de manera voluntaria como parte de su protesta.

El reporte policial, elaborado en base a lo informado por la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, precisa que Osuna condiciona la ingesta de los medicamentos a que se deje sin efecto lo que considera una detención arbitraria. Asimismo, se dejó constancia de que el interno responsabilizó a la fiscal interviniente por cualquier eventual complicación en su estado de salud.

Antecedentes y situación procesal

Osuna fue detenido nuevamente esta semana por orden de la Fiscalía Rural y Ambiental, acusado otra vez por el delito de abigeato. El procedimiento se concretó en su domicilio de la ciudad de Resistencia y, tras ser examinado por Medicina Legal, quedó alojado en una dependencia policial.

El abogado ya había atravesado una detención anterior este año por una causa de características similares, de la que recuperó la libertad tras el pago de una fianza de monto elevado, luego de que la Cámara de Apelaciones cuestionara la legalidad de aquella medida. En esa investigación se denunciaba la sustracción de ganado y el hallazgo de animales en campos vinculados a su nombre.