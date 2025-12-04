La Policía de Misiones logró recapturar este miércoles por la noche a los tres presos que todavía seguían prófugos tras haberse escapado con otros cuatro detenidos de una comisaría de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, cerca del límite con Brasil. De esta manera, se pudo cerrar una intensa búsqueda de más de dos días, que incluyó la movilización de 500 agentes y operativos en conjunto con las fuerzas brasileñas.

El procedimiento que logró ubicar a los últimos fugitivos se llevó a cabo en la zona de Dos Hermanas, en el departamento General Manuel Belgrano, donde los investigadores venían siguiendo los movimientos de los últimos tres fugitivos: Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais, quienes fueron atrapados en un sector de casas rurales.

Misiones: buscan a seis presos que se fugaron de una comisaría por un boquete en el baño del calabozo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Allí, los efectivos activaron un operativo cerrojo. Al verse acorralados, los hombres decidieron entregarse sin oponer resistencia y, de esta manera, se dio por concluido el extenso operativo desplegado para atrapar a los siete presos que habían escapado a través de un boquete realizado en el baño de un calabozo.

Los días previos, la fuerza provincial ya había atrapado a los otros cuatro evadidos. El primero en caer fue Juan José Ferreira Alvez, que horas más tarde de que los guardias detectaran la fuga, fue localizado por un Comando Patrulla en la ciudad de San Antonio, ubicada a más de 30 kilómetros de Bernardo de Irigoyen.

Más tarde, recapturaron a Jorge Guillermo Ojeda (29), detenido cerca de las 21 de este martes, en el barrio Tránsito Pesado. A las horas, se pudo identificar a Alejandro Damián Ramos (35), alias “Dente” y a Emanuel Felipe Kraulich, conocido como “El Pirata”; este último fue arrestado cuando se encontraba a orillas del Río Pepirí Guazú.

El escape de los siete internos generó un refuerzo en los accesos a la ciudad y en la frontera con Brasil, ante el temor de que pudieran escaparse al país vecino mediante un paso ilegal.

La nómina de delitos por los que se acusa a los siete hombres generó preocupación en la Justicia y la comunidad. Todos tienen causas por "robo", uno de ellos está acusado de "homicidio" y otro de ellos figuraban en la lista de búsqueda internacional de Interpol, lo que impulsó el trabajo conjunto con fuerzas extranjeras.

La operación fue coordinada por la Jefatura de la fuerza provincial desde la base establecida en la Unidad Regional XII, con el apoyo de comandos regionales, divisiones investigativas y grupos tácticos que intervinieron en diferentes jurisdicciones del norte misionero.

La fuga en la comisaría de Bernardo de Irigoyen

El escape tuvo lugar este lunes 1 por la madrugada, cuando personal de guardia encontró un boquete en la pared del baño del calabozo donde estaban alojados los internos. Las primeras horas de los procedimientos, que se enfocaron en realizar rastreos cerca del puesto policial, permitieron establecer uno de los puntos de fuga hacia zonas de monte ubicadas en la frontera internacional.

El cerco de seguridad incluyó controles con personal a pie, uso de vehículos especiales, canes, drones y la disposición de retenes móviles en rutas secundarias que conectan diferentes caminos a zonas rurales. Personal de la Policía Militar brasileña se sumó a las labores mediante puntos de control paralelos.

De forma paralela, el departamento de Asuntos Internos está llevando adelante una investigación administrativa para determinar si hubo o no alguna responsabilidad vinculada a los guardias que estaban en custodia de los detenidos al momento de la fuga.

FP/LT