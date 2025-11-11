Se escaparon 4 presos de una comisaría en Isidro Casanova y los busca la Policía Bonaerense

Cuatro delincuentes que habían sido arrestados en el mes de octubre se escaparon de la Comisaría 5ª del barrio San Alberto, en Isidro Casanova.

Los fugitivos, acusados de robo agravado y uso de arma de fuego, fueron identificados como Alejandro Rodrigo Araujo, Daniel Germán Gardenes, Matías Ezequiel Nahuel Alcántara y Emanuel David Herrera.

Tres de los cuatro presos fugados de la comisaría 5ta de Isidro Casanova

El hecho ocurrió durante la noche de este lunes. De acuerdo con las primeras hipótesis, los detenidos habrían utilizado la terraza de la seccional para concretar la fuga.

De acuerdo con fuentes policiales, los cuatro salieron del calabozo donde permanecían alojados, ascendieron al segundo piso del edificio y desde allí huyeron por los techos.

En el lugar trabaja personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense con el objetivo de esclarecer cómo se produjo el escape y determinar el procedimiento utilizado por los evadidos.

Los investigadores presumen que los prófugos podrían haberse refugiado en la Villa San Alberto, ubicada frente a la comisaría en la que estaban detenidos desde mediados de octubre.

A raíz del episodio, fueron apartados de sus funciones el Oficial de Servicio y el encargado de cuidar los calabozos, mientras efectivos del GTO desplegaron operativos para lograr la recaptura de los evadidos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la dirección del fiscal Dr. Bianchi.

