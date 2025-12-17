Luego de haber sido hallados culpables por la desaparición y el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena y sus colaboradores conocerán las penas que deberán enfrentar en febrero de 2026, según determinó la jueza del caso, Dolly Fernández. En ese contexto, Emerenciano y César Sena pasaron a compartir la misma celda, por lo menos hasta ese momento.

La magistrada dará a conocer ese día, a las 9 de la mañana, las condenas luego del veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular el pasado 15 de noviembre. En ese fallo, se consideró acreditada la repsonsabilidad penal de César, ex pareja de Cecilia, su padre y su madre, Marcela Acuña, así como también la de quienes supieron ser sus colaboradores más cercanos, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo. Asimismo, se resolvió que Griselda Reinoso, ex esposa de éste último, sea absuelta en la causa.

Tras el debate, comenzó la etapa de cesura y la fiscalía, las querellas y las defensas hicieron diferentes pedidos de condena. Por el lado del Ministerio Público Fiscal y los representantes de la familia de la joven asesinada solicitaron prisión perpetua para el clan Sena, mientras que para sus colaboradores pidieron penas menores pero también de cumplimiento efectivos.

Los abogados defensores, en tanto, cuestionaron la severidad de las penas requeridas y plantearon objeciones hacia la posibilidad de la prisión perpetua; solicitando sanciones mínimas o de ejecución condicional. Por ejemplo, debido al tiempo que Melgarejo pasó de manera preventiva en la cárcel, recuperó la libertad pero su situación se definirá según la cantidad de años que finalmente se le fijen.

César Sena junto a Cecilia Strzyzowski, vista por última vez en junio de 2023.

“Encontrándose suspendidos los términos procesales desde el 15/12/25 mediante Acordada Nº3712/25 del Superior Tribunal de Justicia, señálese audiencia de Lectura de Sentencia, para el día 10 de febrero del año 2026″, indicó la jueza Fernández en el escrito, al que accedió PERFIL.

Cabe señalar que la resolución llega cerca del inicio de la feria judicial y luego de las modificaciones realizadas dentro del Complejo Penitenciario N°1 de Resistencia, tras el escape de Luz Mía Di Battista, alias “La Barby”. Aunque se logró recapturar a la reconocida presa trans, experta en el robo de joyas, las autoridades penitenciarias tomaron diferentes medidas para evitar inconvenientes y fugas de otros reclusos.

César y Emerenciano Sena comparten celda

Tras la captura de Di Battista en Corrientes, uno de los cambios que se determinó fue que los presos considerados como "de alto perfil" sean reubicados. De esta manera, Emerenciano Sena y su hijo conviven en la misma celda en el Complejo de Villa Barberán, al igual que otros detenidos como Carlos Iván Barraza, dirigente social condenado a 10 años de prisión por defraudación al Estado.

La jueza Dolly Fernández.

Según informó Diario Norte, este espacio impide el contacto con los otros reclusos y cuenta con un patio interno del que pueden hacer uso desde las 7 y hasta las 19 horas, sin restricciones.

Por su parte, Marcela Acuña se encuentra alojada en la Unidad Penitenciaria Nº1. En la primera semana de este mes, la jueza rechazó un hábeas corpus presentado por la esposa de Sena y, al mismo tiempo, ordenó que se dejen sin efecto las restricciones que había solicitado en su momento, antes del juicio, el fiscal Jorge Cáceres Olivera.

De esta manera, se indicó que “desde el Tribunal no se dispuso incomunicación alguna con las demás internas”, y que Acuña también tiene permitido realizar actividades recreativas, educativas o salidas al patio.

Tras la condena a los Sena, Cecilia Strzyzowski tendrá certificado de defunción y entregarán las cenizas a su madre

El juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

El jurado popular declaró culpables a César, Emerenciano y Marcela por el crimen de la joven en junio de 2023 en Chaco, mientras que Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron hallados responsables del delito de encubrimiento. La hipótesis de la acusación se dio en el marco de un plan criminal que elaboraron los imputados y que terminó con el asesinato y la desaparición del cuerpo de la joven.

El hijo del matrimonio piquetero fue declarado culpable por el delito de "homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por haber ocurrido en un contexto de violencia de género". Sus padres, por su parte, fueron señalados como culpables en calidad de partícipes primarios del mismo delito.

Se estima que la familia de dirigentes sociales, creadores del Movimiento Emerenciano y del barrio que llevaba su mismo nombre, podrían llegar a recibir perpetua. Sin embargo, aún queda conocer cuantos años podría corresponderle a los consideradores encubridores del crimen de Cecilia.

