La Cámara Segunda en lo Criminal llevó a cabo la primera audiencia de cesura en el tramo final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, después del veredicto del jurado popular que declaró culpables a los miembros del clan Sena. Ahora, a cada uno de los acusados —Marcela Acuña, Emerenciano Sena, César Sena, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo— se le comunicará formalmente la pena que recibirá luego del juicio, en lo que se espera como una de las resoluciones más esperadas y mediáticas de la historia criminal chaqueña.

Antes del inicio de la audiencia de cesura, los abogados solicitaron la nulidad del veredicto, argumentando que el juicio estuvo contaminado por la presión social y la difusión de pruebas en medios de comunicación antes de su incorporación oficial al expediente judicial. De hecho, fue la defensora de César Sena, Celeste Segovia, quien aseguró que “fue un proceso signado por vicios, exposición mediática descontrolada y una serie de irregularidades que viciaron la imparcialidad del jurado. Un juicio contaminado no puede producir una sentencia válida”.

También, planteó que los acusados fueron objeto de una “estigmatización” que afectó sus garantías procesales y destacó que el entorno era incompatible con un juicio justo. Al pedido se sumaron los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuñá. De todas formas, el fiscal y los abogados de la familia de la víctima se opusieron a este planteo.

La Fiscalía, a cargo de Martín Bogado, rechazó los planteos y aseguró que no existían pruebas que acreditaran presiones sobre el jurado: “Cualquier ataque al proceso de deliberación no corresponde a esta audiencia de cesura y debe ser rechazado. Los defensores no presentan pruebas concretas sobre supuestas presiones al jurado".

A lo largo de la audiencia, las defensas también pidieron que se investigaran las declaraciones de Gloria Romero, madre de Cecilia, y de Ronan Amarilla, amigo de la víctima, con el objetivo de cuestionar la validez de ciertos testimonios que habían sido determinantes en el veredicto del jurado popular. De momento, la fase de cesura permitirá definir las penas concretas que recibirán los acusados, que podrían variar desde prisión perpetua hasta condenas menores.

Reanudará este jueves desde las 9:00 y podría extenderse hasta el viernes. Como medida preventiva, el tribunal reservó la sala durante ambos días para garantizar que la lectura de las penas se complete, asegurando así el cierre de uno de los expedientes más escabrosos y seguidos por la sociedad chaqueña en los últimos años.

Qué resolvió el jurado popular sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023, conmocionó a la provincia de Chaco y generó un fuerte reclamo social por justicia y transparencia en el accionar estatal. Ahora, el fallo judicial pone el foco en el rol del jurado popular y en la exposición pública de los condenados, quienes tenían participación en organizaciones sociales y políticas.

Siguiendo una extensa deliberación, los 12 integrantes del jurado popular confirmaron finalmente el veredicto y declararon culpables a los miembros del clan Sena. Entre ellos, César Sena fue declarado autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, por lo que se espera que reciba prisión perpetua, la única pena prevista para ese delito. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron hallados partícipes necesarios del mismo crimen y también podrían ser condenados a cadena perpetua.

Además, Fabiana González y Gustavo Obregón podrían recibir condenas por encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo enfrenta una condena por encubrimiento simple.

