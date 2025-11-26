Este miércoles en Resistencia, Chaco, a partir de las 9 de la mañana, comenzará la audiencia de cesura en la que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena en el marco del femicidio de Cecilia Stryzsowski.

Durante la mañana de este miércoles, en la Cámara Segunda en lo Criminal, la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán los miembros de la familia Sena, al igual que los acusados Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

Caso Cecilia Strzyzowski: quiénes son y qué hizo cada uno de los condenados por el femicidio que “marcó” a Chaco

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Este veredicto es el resultado de un hartazgo social y (el crimen) fue la gota que rebalsó el vaso...La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer", expresó la jueza que llevó a cabo el juicio por jurados contra el clan Sena.

El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

El caso Cecilia Stryzsowski

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

Este caso fue considerado como el más importante y el más impactante en la historia de la provincia, que tuvo alcance a nivel nacional, y que también destapó el vínculo entre los condenados y algunos integrantes del poder político chaqueño.

En desarrollo...