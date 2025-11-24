Tras el veredicto, Marcela Acuña reapareció con una carta en la que denuncia la situación de otra presa

Desde su celda en la Penitenciaría de Mujeres del barrio Don Santiago, y con la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski aún fresca, Marcela Acuña eligió volver al escenario público de una manera inesperada: a través de una carta escrita a mano en la que no habla de su propia situación judicial, sino de otra interna trans detenida en Chaco.

El documento, redactado sobre una hoja simple con birome azul, salió del circuito penitenciario y Perfil accedió a la carta completa.

En el texto, Acuña centra su preocupación en Luz Mía Bárbara Di Battista, conocida como “La Barby”: una mujer trans que carga con un extenso historial delictivo, robos a joyerías en diversas provincias, fugas cinematográficas y detenciones fronterizas, y que hoy permanece alojada en una alcaidía de hombres, pese a su identidad de género autopercibida.

“Está en huelga de hambre y ya perdió seis kilos”

“La señora Luz María Bárbara Di Battista, privada de la libertad en la alcaidía de hombres, se encuentra en huelga de hambre (sin sólidos) hace tres días, solicitando que se respeten sus derechos y sea trasladada a una cárcel de mujeres”, escribe Acuña de puño y letra.

La dirigente afirma además que “La Barby” ya perdió seis kilos y que su reclamo “no debe ser escondido”, planteando que la situación expone una contradicción entre los discursos institucionales sobre género y lo que efectivamente ocurre dentro de las cárceles.

“Los que estamos privadas de nuestra libertad, tanto mujeres como hombres, somos estigmatizados”, agrega Acuña, en un tono más militante, recuperando un estilo de intervención pública que mantuvo durante años.

Quién es “La Barby”, la protagonista involuntaria del escrito

Luz Mía Bárbara Di Battista es un nombre conocido en los expedientes policiales del NEA y del Litoral.

Entre los antecedentes que constan en causas judiciales figuran:

Robos de alto impacto económico a joyerías de Corrientes, Chaco y Santa Fe.

Un golpe millonario en Goya en 2019, que derivó en su traslado a la Unidad Penal de Mujeres de esa provincia, siendo la primera interna trans alojada allí.

de esa provincia, siendo la primera interna trans alojada allí. Una fuga escandalosa de la Comisaría Primera de Resistencia en 2024, que derivó en una búsqueda regional.

en 2024, que derivó en una búsqueda regional. Su captura semanas después en un baño de San Lorenzo, Paraguay, con dólares, joyas y documentación.

Hoy enfrenta un proceso penal en Chaco por delitos contra la propiedad y, según señala Acuña, se encuentra alojada en un espacio masculino, pese a la normativa nacional que establece que las personas trans deben ser destinadas a unidades acordes a su identidad de género.

Un mensaje político en plena resaca del veredicto

La carta aparece apenas días después de que un jurado popular hallara culpables a Marcela Acuña, a su esposo Emerenciano Sena y a su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La dirigente espera ahora la audiencia de cesura, donde se fijará la pena.

El texto no menciona el caso Strzyzowski ni su condena. En cambio, se presenta como un pronunciamiento “solidario” hacia otra persona detenida, buscando visibilizar un reclamo que, según afirma, podría pasar desapercibido.