Una mujer denunció que un chofer la encerró, desvió el camino e intentó inyectarla durante un viaje por app

Una denuncia por supuesta privación ilegítima de la libertad quedó bajo investigación en Resistencia luego de que una joven de 21 años afirmara que un conductor de una aplicación de transporte tomó otro camino, bloqueó las puertas del auto e intentó inyectarla con una jeringa.El episodio habría ocurrido cerca de las 8:30 de la mañana del sábado, cuando D. A. N., estudiante y domiciliada en avenida López Piacentini, pidió un viaje mediante la plataforma DiDi para dirigirse a su trabajo.

Según su relato ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género, el conductor, identificado por sus iniciales A. R., un hombre que utiliza un Toyota Corolla blanco, desvió el trayecto y, al advertirlo, la joven le exigió retomar el camino correcto. Pero el chofer, según la acusación, activó el seguro de las puertas, ignoró sus reclamos e inmediatamente intentó inyectarle una sustancia con una jeringa.

La víctima aseguró que comenzó a pedir auxilio y que una mujer embarazada vio la escena. En ese momento, el conductor destrabó las puertas y la joven logró escapar.

Orden de aprehensión, cambio de jurisdicción y primeras medidas

El fiscal en turno, Víctor Recio, dispuso remitir las actuaciones a la Comisaría Séptima, por corresponder a esa jurisdicción, y ordenó la individualización y aprehensión de A. R., además de solicitar relevamientos de cámaras, tanto en el lugar donde la joven abordó el vehículo como en el punto donde logró descender.

La causa fue caratulada como “Supuesta privación ilegítima de la libertad en grado de tentativa”. Asimismo, se pidió tomar declaración a la testigo embarazada y obtener datos de la app DiDi para determinar si el viaje figura registrado y reconstruir el recorrido real del vehículo.

El chofer se entregó y presentó una contradenuncia

Horas después de que la denuncia se hiciera pública, el hombre investigado. de 51 años. se presentó por sus propios medios en el Departamento de Investigaciones. Allí quedó demorado por orden fiscal y se procedió al secuestro del vehículo.

Según fuentes policiales, el conductor aseguró que no realizó ningún viaje a las 8:30 y que fue alertado de las acusaciones a través de familiares que vieron su fotografía viralizándose en un grupo de WhatsApp. El hombre ingresó además una contradenuncia por injurias, asegurando que se trata de una acusación falsa.

Fuentes extraoficiales mencionaron que la denuncia podría estar vinculada a conflictos entre taxistas y plataformas, aunque esa línea aún no fue incorporada formalmente al expediente. Tras ser identificado y revisados sus antecedentes, el fiscal Recio dispuso que recupere la libertad y quede supeditado a la causa, con la obligación de comparecer ante cada requerimiento judicial y no interferir con la investigación.

La Fiscalía espera los informes técnicos de la plataforma DiDi, el cruce de cámaras de seguridad y nuevos testimonios para determinar si existió un intento de secuestro, una agresión o si se trató de una denuncia falsa. El caso permanece en investigación y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Séptima y la Fiscalía Penal N°13.