Caso Cecilia Strzyzowski: arranca la etapa que define las penas y la Justicia se prepara para un “mini juicio”

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski todavía no terminó. Aunque el jurado popular ya declaró culpables a César Sena y a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña por homicidio doblemente agravado, y a su círculo cercano por diversas formas de encubrimiento, resta un paso decisivo: la audiencia de cesura, un tramo procesal donde se define la pena de cada imputado.

La fiscal Nelia Velázquez, integrante del equipo acusador, confirmó que este miércoles comenzará “una instancia tan técnica como determinante” y describió el proceso como “un mini juicio centrado exclusivamente en la pena”.

¿Qué se discute en la cesura?

A diferencia del juicio por jurados, donde se analiza si los imputados son culpables o no, la cesura aborda solamente la escala penal aplicable. Allí, fiscalía, querellas y defensas pueden presentar pruebas, exponer criterios y plantear agravantes o atenuantes para influir en la decisión final de la jueza Fernández. “Cada parte fundamenta la pena que considera justa. Se pueden ofrecer testigos, documentos o argumentos específicos. La jueza resuelve en base a ese debate”, explicó Velázquez en declaraciones a Radio Libertad.

Perpetua para los Sena: sin margen de interpretación

El delito por el que fueron condenados César, Marcela y Emerenciano, homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, contempla una única pena posible.

“La prisión perpetua es la única respuesta prevista por la ley. No hay alternativa”, afirmó la fiscal.

Y aclaró que los eventuales beneficios tras 35 años de prisión dependen exclusivamente del juez de ejecución, no afectan la naturaleza de la condena y no modifican el alcance del veredicto.

El foco estará en los encubridores

En esta etapa, el debate más complejo será el de los colaboradores condenados: Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

Las defensas intentarán diferenciar responsabilidades y pedir reducciones de pena, especialmente en los casos de encubrimiento simple o agravado. Melgarejo, excarcelado tras el veredicto, también deberá recibir una pena definitiva. “Aunque no esté detenido, la condena debe quedar fijada. La cesura alcanza a todos los imputados”, detalló Velázquez.

Después de la cesura, ¿qué sigue?

Una vez que la jueza imponga la pena, tanto las defensas como las acusaciones podrán recurrir la sentencia ante instancias superiores. El caso, por su magnitud y complejidad, anticipa un recorrido extenso en el sistema judicial.

Para Velázquez, la audiencia que inicia este miércoles será clave: “Es el tramo donde se termina de cristalizar la respuesta penal del Estado. La sociedad necesita saber que este proceso llega hasta las últimas consecuencias.”