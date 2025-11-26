Las defensas de los Sena pidieron anular el veredicto por “contaminación mediática” y la jueza definirá en la sentencia

La audiencia de cesura del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski inició este miércoles en la Cámara Segunda en lo Criminal con fuertes exposiciones: todas las defensas solicitaron la nulidad absoluta del veredicto que declaró culpables a los integrantes de la familia Sena y a sus colaboradores, mientras que el Ministerio Público Fiscal respondió con dureza y la jueza Dolly Fernández anunció que recién resolverá al momento de dictar la sentencia.

La primera intervención fue la de Celeste Segovia, codefensora de César Sena, quien afirmó que la deliberación del jurado fue permeada por un “clima mediático, social y político incompatible con la imparcialidad”. Para la defensa, el juicio “se desvió de los hechos” y terminó condicionado por la identidad pública de la familia Sena: “El tratamiento mediático demonizó a los imputados. Aquí se juzgó una imagen social, no lo ocurrido en el debate.”

Segovia pidió incorporar publicaciones periodísticas como prueba y anticipó que, si la nulidad es rechazada, el caso será llevado a Casación.

Ojeda apuntó a filtraciones y noticias falsas

La defensora oficial Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña, adhirió por completo al planteo y sumó un elemento que, según dijo, agravó la supuesta predisposición negativa hacia su asistida: “Se filtró un audio que no era auténtico de la señora Acuña. Todo esto alimentó ese contexto de odio que señalé en mis alegatos”.

También cuestionó la difusión de noticias sobre supuestos conflictos en la Alcaidía, que, según la defensa, buscaron fortalecer una imagen pública negativa de Acuña.

La defensa de Emerenciano Sena denunció “interferencias externas”

En ese marco, la defensora Olga Mongelós, representante de Emerenciano Sena, elevó aún más el nivel de confrontación. Sostuvo que el proceso estuvo atravesado por intervenciones ajenas al expediente y por declaraciones públicas de funcionarios judiciales durante el debate oral: “Este no es el proceso que nos enseñaron en la facultad. No terminaba el juicio y ya todos opinaban. ¿Y el principio de inocencia?”.

Molesta, agregó: “El proceso no terminó, estamos en plena cesura. Si esto es así, tengo que quemar mi título”. Con esa frase, Mongelós buscó reforzar que, según ella, no se respetaron las etapas procesales.

A todos estos planteos adhirieron también las defensas de Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, quienes insistieron en que el veredicto debía considerarse inválido.

Respuesta del fiscal Bogado

La contestación del fiscal Martín Bogado, visiblemente irritado por los cuestionamientos, marcó el momento más tenso de la jornada. Rechazó de plano el pedido de nulidad y sostuvo que la cesura no es el ámbito adecuado para discutir el veredicto: “Cualquier cuestionamiento al proceso de deliberación es materia de Casación, no de esta audiencia.”

Pero fue más allá cuando respondió directamente a la codefensora de Emerenciano Sena: “Le voy a recomendar a la doctora Mongelós que haga lugar en su biblioteca y queme la mitad de sus libros”.

El fiscal justificó sus declaraciones públicas previas señalando que toda la prueba del juicio fue de carácter público: “Cuando salimos a manifestarnos, lo hacemos sobre prueba producida en el juicio, que conoce toda la sociedad porque la publicidad es una garantía del proceso.”

La jueza posterga la decisión y la cesura seguirá este jueves

Tras un cuarto intermedio de treinta minutos, la jueza Dolly Fernández confirmó que diferirá la resolución del pedido de nulidad para el momento de dictar sentencia, manteniendo en suspenso el planteo central de todas las defensas.La cesura continuará este jueves a las 9.