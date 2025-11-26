Corrientes: el ex intendente Caram y el presidente del Concejo esperan el veredicto en juicio por usurpación

El juicio que tiene como acusados al ex intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Diego Martín Caram, y al actual presidente del Concejo Deliberante, Roberto Carlos Sánchez, entra en su etapa de definiciones. Este jueves, el Tribunal Unipersonal de Juicio, presidido por Martín José Vega, escuchará los alegatos de las defensas.

La ronda de testimonios finalizó el pasado jueves 20 de noviembre, con la deposición de más de 20 testigos, incluyendo concejales, funcionarios municipales y peritos.

El rol de la fiscalía y la acusación ratificada

El Ministerio Público Fiscal, representado por Adrián Aurelio Casarrubia (UFIC-Mercedes), presentó sus conclusiones finales en un alegato que se extendió por más de dos horas. El Fiscal ratificó la acusación contra ambos imputados.

La Fiscalía sostuvo que la prueba vertida, que incluye la coincidencia de mensajes e imágenes entre los acusados explicadas por los peritos, demuestra la existencia de un "presunto plan" conjeturado para que Caram fuera restablecido en su función el 1° de julio de 2024, a pesar de estar legalmente suspendido.

Delitos imputados y descargos de los acusados

La acusación fiscal se centra en graves delitos contra la administración pública:

Diego Martín Caram (ex Intendente) es acusado como autor material de usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades en concurso ideal.

Roberto Carlos Sánchez (presidente del Concejo) es acusado como partícipe necesario de usurpación de autoridad y desobediencia, y como autor material de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Ambos acusados prestaron declaración ante el magistrado. Caram expresó sus disculpas por el hecho y argumentó que su accionar se basó en su interpretación de que podía volver al cargo. Sánchez explicó sus actos como una "respuesta institucional".

Alegatos de la defensa y palabras finales

Este jueves, las defensas presentarán sus argumentos de descargo. La defensa de Caram es ejercida por Juan Ignacio Caram y Nahuel Ávalos, mientras que Sánchez está representado por Pablo Andrés Fleitas y Jaquelina Alegre Medina.

Una vez finalizados los alegatos, Martín José Vega invitará a los encausados a expresar sus últimas palabras del debate, una instancia previa y fundamental antes de que el Tribunal dicte el veredicto.