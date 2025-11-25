Guerra en Camioneros Corrientes: desplazan a un histórico de Moyano tras denuncia de desfalco multimillonario

Una virulenta interna sacude al Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas de Corrientes, con denuncias cruzadas en la Justicia penal y federal. El conflicto se desató tras una denuncia de desfalco multimillonario, que derivó en la destitución del histórico secretario general, Emilio Rotela.

Rotela, quien fundó el sindicato en 1985 y mantuvo la secretaría general desde entonces, fue apartado de sus funciones por su propia Comisión Directiva en una Asamblea Extraordinaria. Actualmente, le impiden el acceso al gremio, y el secretario adjunto, Ramón Ángel Díaz, se autoproclamó secretario general interino.

La denuncia de desfalco Millonario

El conflicto comenzó cuando Emilio Rotela realizó una auditoría que, según sus dichos, reveló giros millonarios de dinero del sindicato a cuentas personales de ciertos miembros de la Comisión Directiva.

Rotela, cuyo mandato vence en enero de 2026, acusó a su adjunto, Ramón Ángel Díaz, y al secretario gremial, Mario Blanco, de haberle hecho "la camita".

El ex secretario general detalló los montos del presunto desfalco. "Está todo en la causa, pero Díaz se llevó más de 100 millones de pesos y Blanco se llevó otros 25 millones", dijo Rotella en declaraciones a Infogremiales.

Además, denunció que "hay otros miembros de la Comisión Directiva que también se llevaron montos similares a los de Blanco"

Conflicto judicial y silencio de Moyano

El enfrentamiento se dirime en múltiples esferas judiciales y administrativas:

Denuncias penales: hay cinco denuncias penales en fiscalías provinciales por el presunto desfalco al gremio.

Fuero Federal: Rotela cuenta con un fallo del Juzgado Federal que ratifica que tiene todas las facultades a su favor para seguir ejerciendo la secretaría general y anula su desplazamiento.

Amparo electoral: También está en trámite un amparo judicial para frenar el proceso electoral que Díaz y Blanco convocaron para el 11 de enero.

Rotela, que conoce al histórico líder Hugo Moyano desde antes de que este llegara a la Federación Nacional de Camioneros, denunció que desde que estalló la interna ha perdido el diálogo directo con la cúpula nacional.