Cristina Kirchner envió un audio al Encuentro de Mujeres y atacó el modelo de Milei: “Vivimos la libertad para la desesperación”

El 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizó este fin de semana en Corrientes, tuvo una jornada central con un mensaje de fuerte contenido político: un audio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mensaje fue reproducido durante la actividad "Plaza Cristina Libre", un acto llevado a cabo por diferentes organizaciones sociales por fuera de la agenda oficial del Encuentro, en la explanada del puente General Manuel Belgrano.

En el audio, que duró poco más de seis minutos, CFK agradeció a las presentes y recordó que Corrientes fue la última provincia que visitó antes de que la "encarcelaran y proscribieran".

La libertad como metáfora de la crisis

El eje central del discurso de Cristina Kirchner fue una dura crítica al modelo económico implementado por el Gobierno de Javier Milei, utilizando la consigna de su propia libertad como una metáfora de la situación nacional.

"Fíjense que no digo mi libertad, sino que hablo de nuestra libertad porque no soy yo la única que está privada de su libertad en esta Argentina contemporánea. No, no, porque la libertad no es solamente caminar libremente por la calle sino también la libertad es poder decidir libremente la vida que cada uno y cada una tiene derecho a construir con su trabajo y con su esfuerzo en un país también libre de verdad", afirmó.

La ex presidenta sostuvo que millones de argentinos están "privados de su libertad" en un país "endeudado e hipotecado".

Desesperación, deuda y tristeza

CFK enumeró los efectos de la crisis económica, señalando la falta de futuro y el endeudamiento de la población como las principales restricciones a la libertad:

Pérdida de oportunidades: miles de jóvenes están "privados de la libertad de tener un trabajo digno " y de acceder a la educación por el desfinanciamiento .

Endeudamiento: millones de argentinos que tienen trabajo registrado "no pueden llegar a fin de mes y cada vez se endeudan más y más".

Ajuste: mencionó a los jubilados que deben optar por "comprar remedios o comida" y a quienes han perdido el trabajo por el cierre de fábricas, comercios y empresas.

La ex mandataria cerró su crítica con una imagen sombría: "Hoy vivimos la libertad para la desesperación. Libertad para la tristeza infinita que se adivine en los gestos de cada vecino".

Finalmente, instó a las militantes a convencer al resto de los argentinos de que "se merecen una vida mejor", pero aclaró que esa vida "depende de que vos seas capaz de juntar tu esfuerzo individual junto al de otros millones de argentinos y argentinas en un proyecto colectivo de país".