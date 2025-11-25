El juicio contra el policía Osvaldo David Medina, acusado de asesinar a Alfredo Molina e herir gravemente a su ex pareja, Bárbara Romero, en abril de 2024, continuará este martes ante el Tribunal Oral Penal N.° 2 de Corrientes.

La fiscal María Lucrecia Troia Quirch (UFIC N.° 1 de Capital) sostuvo en su alegato de apertura que, dada la contundencia de las pruebas reunidas, la clave del debate no se centrará en la autoría del hecho, sino en la motivación. La Fiscalía buscará anular el único atenuante al que, anticipan, se aferrará la defensa: la emoción violenta.

El objetivo de la fiscalía: descartar la emoción violenta

La fiscal Troia Quirch afirmó que la defensa de Medina intentará convencer al Tribunal de que el acusado actuó bajo el atenuante de la emoción violenta (Artículo 81, inciso 1 a) del Código Penal), que podría reducir sustancialmente la pena.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal anticipó que refutará esta postura demostrando que el vínculo entre las víctimas era "cabalmente conocido por el acusado".

"Va a quedar demostrado que no se da ninguno de los requisitos que constituyen un estado de emoción violenta, ya que el vínculo que mantenían ambas víctimas era cabalmente conocido por el acusado, por lo que se va a descartar que haya sido un hecho sorpresivo o inesperado para el acusado. Vamos a demostrar que el acusado tuvo la clara intención de acabar con la vida de ambos", afirmó la fiscal.

Los cargos que enfrenta el imputado

Osvaldo David Medina es juzgado como autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (víctima: Alfredo Molina, hijo del ex Jefe de la Policía de Corrientes) y por homicidio en grado de tentativa Agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y uso de arma de fuego contra Bárbara Romero, su ex pareja.

La fiscalía hizo hincapié en la gravedad institucional del hecho, señalando que Medina "abusó y quebró la confianza" depositada en él por la sociedad, utilizando las herramientas del Estado para cometer un delito "aberrante".

Cronograma y próximos testimonios

El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Rosa Elizabeth Ascona (Presidente) y los vocales Héctor Ariel Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel.

La segunda de las siete audiencias programadas está prevista para este martes 25 de noviembre a las 16:00 horas. Se espera la declaración de testigos clave: