“Yo encubrí a mi hijo”: Acuña vinculó el femicidio de Cecilia a la salud mental de César y negó haber participado del crimen

En una entrevista telefónica desde la cárcel, Marcela Acuña rompió el silencio después de que el jurado popular la declarara culpable como partícipe primaria del femicidio de Cecilia Strzyzowski. A lo largo de la conversación, sostuvo que el proceso estuvo “viciado”, apuntó a la mediatización del caso, reconoció que su “decisión incorrecta” fue encubrir a su hijo César Sena y vinculó el hecho a un cuadro de salud mental: “Se confirmó en el juicio sobre una cuestión de esquizofrenia”.

Acuña aseguró, en una nota que brindó a Radio Libertad, que el veredicto no la sorprendió y cuestionó de lleno el juicio por jurados en este caso concreto: “Fuimos a un a un un veredicto en el cual hace 2 años que estábamos criminalizados prácticamente eh sin principio de inocencia. Entonces, obviamente una persona que que está en la sociedad, digamos, y consume continuamente los medios de comunicación, eh no va a tener un un criterio eh bueno sobre nuestras personas”.

Planteó que hubo “prejuicio” hacia el movimiento que integraba junto a Emerenciano Sena y habló de un proceso atravesado por la política: “Creo que lo planteó bien la doctora Celeste Segovia, una de las creadoras del juicio por jurado, que es algo nulo".

Aun así, insistió: “Sigo creyendo en la justicia, obviamente, pero creo que todos los poderes se nos vinieron encima y eso no es tanto técnico, sino tenía que ver más con una mediatización que nosotros no la podemos contrarrestar”.

“Hice lo incorrecto”: el 2 de junio y su “negatividad muy fuerte”

Consultada por las frases que utilizó durante el juicio, “hice lo incorrecto” y “sacarme el problema de encima”, Acuña explicó que se referían a su reacción frente a lo que dijo haber visto en la casa el 2 de junio de 2023: “Básicamente fue una decisión de no haberle dicho a Emerenciano lo lo que yo creí que vi. Una negatividad muy fuerte. Soy una mamá y y dije, ‘No, no, no puede ser, no puede ser’. Nosotros no jamás hubiese imaginado de que lo que vi podía ser un cuerpo o algo así”.

Sobre la expresión “sacarme el problema de encima”, sostuvo que hablaba de un conflicto de pareja entre César y Cecilia: “Yo lo único que supe en su momento, después sí me enteré que se había peleado César con Cecilia, pero nada más. Sabía que había un problema de pareja como lo puede tener cualquier adolescente… dije, ‘Bueno, es un problema, sacame encima el problema, pero no encima la situación’”.

“César tenía ya un cuadro de salud mental”: esquizofrenia y brote

Acuña profundizó en la situación de su hijo y afirmó que el jurado no dimensionó su salud mental: “César era un chico que, cuando se vinculó con Cecilia, ya venía con problemas de salud mental. Tiene una patología; es un chico muy inteligente y, cuando allanaron mi casa, encontraron pastillas en su habitación, no recuerdo el nombre. Eso quedó confirmado en el juicio, donde se habló de un cuadro de esquizofrenia.”

Explicación de por qué; según Acuña; nunca confrontó a su hijo: “¿Cómo vas a confrontar a un chico que tiene problemas mentales, que ni siquiera tiene la posibilidad de defenderse porque ya lo llaman asesino por el solo hecho de ser nuestro hijo?”

Y vinculó directamente la posible participación de César en el hecho con un episodio psiquiátrico: “Yo no voy a negar que mi hijo tuvo algún brote, habrá ocurrido algo, no lo sé. Eso lo dirán los médicos que lo tienen que tratar, y nunca lo hicieron ver.”

“Si encubrí, encubrí a mi hijo”: el límite que traza sobre su responsabilidad

A lo largo de la entrevista, Acuña admitió haber encubierto a César, pero marcó una diferencia tajante con la participación directa en el femicidio: “Si yo encubrí, sí encubrí a mi hijo, pero no es lo mismo encubrir que participar de algo que crearon esta gente; digo esta gente porque para mí son los fiscales.”

También retomó la frase que dijo frente a la Comisaría Tercera el 8 de junio de 2023, “si mi hijo hizo algo malo, sería la primera en llevarlo de las orejas”, y la explicó así: “Yo sabía que algo había pasado, no sabía qué y tampoco quise preguntar. Me negué. Encubrí, no lo niego. Desde el primer día que caí presa dije la verdad. Uno puede creer lo que quiera creer. Yo a mi hijo lo amo.”

Aseguró sentirse responsable de haber arrastrado a su familia a la condena: “Yo fui la que encubrí a mi hijo y, lamentablemente, en ese encubrimiento arrastré a Emerenciano, a mi pareja y a mi familia. Son decisiones incorrectas que tomé y me hago cargo de eso socialmente.”

El silencio de César y una frase contundente: “No lo hizo queriendo”

Sobre el rol de César en el juicio, habló por primera vez recién en la audiencia de cesura para pedir que no lo trasladen, Acuña dijo que no piensa reprocharle su silencio: “El silencio de César es algo que respeto mucho porque no sé lo que pasó. Yo no lo voy a obligar a hablar; él tiene que hablar.”

Relató que otra interna le recomendó “darle tiempo” y afirmó: “Si en ese tiempo nosotros quedamos condenados, Dios dirá. Yo no voy a abortar a mi hijo. Lo amo, haya hecho lo que haya hecho, y sé que si hizo algo no lo hizo queriendo. Voy a darle su tiempo, aunque eso me condene a mí a cadena perpetua, porque soy una mamá y no voy a usar su dolor o su estado mental para enojarme con él”.

“Estoy presa por falso testimonio”

Acuña insistió en que la causa estuvo guiada por falsedades y apuntó directamente a Gloria Romero, madre de Cecilia: “Estoy presa por el testimonio de Gloria Romero. Ella cambió cuatro veces su testimonio sobre el supuesto viaje. El viaje nunca apareció, nunca se comprobó.”

Para Acuña, el debate jamás esclareció qué ocurrió entre Cecilia y César esa noche: “Yo no sé qué pasó ahí adentro con mi hijo. Si pasó algo, no habrá sido planificado. Y no se supo qué pasó entre Cecilia y mi hijo. ¿Por qué? Porque alguien no quiere que se sepa, para seguir criminalizándonos.”

La causa Elvis Benítez: “Es una barbaridad”

Sobre las declaraciones que vinculan a su familia con la desaparición de Elvis Benítez (2017), Acuña dijo: “Es una barbaridad. César era re chiquito, habría tenido 12 o 13 años. Nunca conocí al chico. Tal vez fui a una marcha o fueron las compañeras, pero no, por favor, eso no". Y agregó: “Ojalá investiguen bien, porque es fácil hablar y decir cosas.”

Hacia el final, sostuvo que el proceso debería anularse: “Este juicio tiene que anularse absolutamente porque está viciado desde el momento uno. Fue espeluznante lo que hicieron.”

Ahora la jueza técnica Dolly Fernández deberá fijar en los próximos días la pena para cada uno, en medio de un escenario en el que, puertas adentro de la cárcel, Acuña intenta instalar su propia lectura: la de una madre que reconoce encubrimiento, atribuye el hecho a la enfermedad de su hijo y sostiene que, si él hizo algo, “no lo hizo queriendo”.