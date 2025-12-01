Una menor que era buscada en Corrientes fue hallada en Chaco: viajó para verse con un hombre

Una menor de 13 años, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en Corrientes, fue encontrada el domingo en la ciudad de Barranqueras, Chaco.

La adolescente, identificada como C.A.R., fue ubicada en la vía pública luego de que un vecino alertara a la Policía de Chaco.

El hallazgo y la intención del viaje

La menor fue encontrada gracias a la intervención de un vecino, A.H.A., de 38 años, quien se comunicó con la Comisaría Primera de Barranqueras tras escuchar el relato de la adolescente sobre el robo de su teléfono celular.

Una vez contenida por los efectivos policiales, la menor relató que había viajado por sus propios medios desde Corrientes con una intención preocupante:

La adolescente relató que viajó con la intención de encontrarse "con un masculino del que desconoce datos".

Su testimonio abrió nuevas líneas de investigación para determinar las motivaciones del desplazamiento y si existió algún tipo de intervención de terceros o situación que haya puesto en riesgo su integridad.

Tras confirmar la identidad de la menor y verificar la denuncia de búsqueda que había radicado la madre en Corrientes, la Policía del Chaco puso el caso a disposición de la Fiscalía en turno. Se ordenó que la adolescente sea entregada a su progenitor o al personal de la comisaría correntina correspondiente para su restitución y resguardo.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del viaje y deslindar posibles responsabilidades.