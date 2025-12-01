Verano en Corrientes: el SMN prevé lluvias inferiores al promedio y temperaturas "normales"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su proyección para el próximo verano, que abarca el trimestre diciembre 2025, enero y febrero 2026, bajo un escenario de condiciones neutrales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Alerta por La Niña: cómo afectará el fenómeno en Corrientes y qué dicen los expertos

El Pronóstico Climático Trimestral (PCT) indica una tendencia a un verano más seco de lo habitual para el Litoral.

Precipitaciones: probabilidad de sequía en el litoral

Según el SMN, la región que incluye Corrientes, Misiones y Entre Ríos presenta una alta probabilidad de registrar precipitaciones por debajo de los valores normales:

Lluvias inferiores al promedio: existe un 55% de probabilidades de que el trimestre sea más seco de lo habitual para la zona.

En contraste, se prevé un incremento de entre 45% y 50% en las precipitaciones para el Noroeste Argentino (NOA), que incluye a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Temperaturas: dentro del rango normal

Respecto a las temperaturas para el mismo período, el panorama es mayoritariamente estable para Corrientes:

Rango promedio: en Corrientes y Misiones predominan las probabilidades (cercanas al 40%) de que la temperatura se ubique dentro del "rango promedio" para la época.

El SMN aclaró que este análisis se presenta en el marco de que no se reporte ningún factor climático especial que genere alteraciones.

Alcance de los pronósticos

El organismo reiteró que el informe se basa en tendencias probabilísticas y no en valores exactos de temperatura o lluvia.

La categoría de “inferior a la normal” no implica una ausencia total de lluvias, ni la de “superior” garantiza eventos extremos continuos, sino que define tendencias a partir de la división en tres partes iguales (terciles) de los datos históricos. Además, el pronóstico estacional no permite anticipar eventos de alto impacto, como olas de calor o tormentas severas, para los cuales se deben consultar los pronósticos diarios.