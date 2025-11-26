La Sociedad Rural de Corrientes impuso a su plaza el nombre de un represor condenado por 70 crímenes

Una fuerte polémica se desató en la provincia luego de que la Sociedad Rural de Corrientes decidiera imponer el nombre del capitán Juan Carlos De Marchi a la plaza de su predio, ubicada sobre la Ruta Nacional 12. De Marchi fue condenado por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Carlotto: "Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación"

El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay, repudió públicamente la decisión a través de sus redes sociales. Vigay aseguró que la Sociedad Rural "reivindica al Capitán Demarchi condenado por 70 crímenes de lesa humanidad y realiza abiertamente una Apología del Terrorismo de Estado".

El fiscal señaló que la imposición del nombre a la plaza principal del predio es un "claro acto de desprecio a todas las víctimas".

Muerte y condena por 70 crímenes

El capitán Juan Carlos De Marchi falleció en junio de 2024. Previamente, había obtenido la libertad condicional en 2021 tras haber cumplido los dos tercios de su condena (16 años y 6 meses) en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal.

De Marchi fue condenado por el Tribunal Federal de Corrientes a dos penas de 25 años de prisión por 70 crímenes, incluyendo secuestros ilegales y torturas a detenidos por razones políticas. El fiscal Vigay recordó que entre las víctimas se encontraban una beba de meses, sacerdotes, estudiantes universitarios y secundarios de la UNNE, periodistas, gremialistas y trabajadores.

Guerra en Camioneros Corrientes: desplazan a un histórico de Moyano tras denuncia de desfalco multimillonario

La primera condena fue en 2008 en el juicio conocido como "Regimiento 9", donde se lo halló responsable de integrar una asociación ilícita y participar en la privación ilegal de la libertad y torturas contra 11 víctimas. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces describieron que el grupo de tareas bajo la conducción de De Marchi actuaba con "gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos", en el Regimiento 9.

El fiscal Vigay recordó además que en 2008, los dirigentes de la Sociedad Rural ya habían publicado una solicitada y organizado una marcha pidiendo la impunidad para De Marchi, planteando que las denuncias eran falsas.