Carlotto: "Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó la designación como nuevo ministro de Defensa del teniente general Carlos Presti al asegurar que es “provocación” del Gobierno nacional.

“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”, sostuvo.

Cristina Kirchner envió un audio al Encuentro de Mujeres y atacó el modelo de Milei: “Vivimos la libertad para la desesperación”

“Una provocación”

“Esta idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación, es ponerlo en un lugar que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso y segundo que no no lo sabe hacer”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Además señaló que con estas medidas el Gobierno “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”.

Santilli se reunió con Passalacqua en Misiones: cuáles fueron los pedidos del gobernador

“Las políticas de Estado las manejan los civiles”

“El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles”, argumentó.

Y luego recalcó: “Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”.

“No podemos vivir los ciudadanos esperando que va a hacer hoy el presidente”, aseveró Carlotto al tiempo que rechazó que “haga los disparates que hace y uno tenga que todos los días vivir una humillación permanente”.