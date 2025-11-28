Caso Cecilia: la fiscalía pidió perpetua para los Sena y casi seis años de prisión para los encubridores

La etapa de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó este viernes a su tramo más sensible: la fiscalía y las querellas formularon sus pedidos de pena ante la jueza técnica Dolly Fernández, en una audiencia marcada por alegatos extensos, incidentes en la sala y reclamos de penas máximas para la familia Sena y sus colaboradores.

A las 9.35, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado inició los alegatos recordando el veredicto del jurado popular que encontró culpables a César Sena como autor del femicidio, y a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes primarios. “El hecho por el que fueron condenados tiene correspondencia directa con la prisión perpetua”, afirmó Bogado, quien insistió en que la casa de Santa María de Oro fue “el escenario seguro” que Marcela y Emerenciano garantizaron para que su hijo consumara el crimen.

Sobre la conducta de César, el fiscal señaló que actuó “valiéndose de la relación de poder” y recordó la estrategia posterior: mensajes manipulados, simulación de preocupación y maniobras para desviar la investigación. También destacó el impacto en la familia de la víctima: “El daño moral y psicológico sufrido por la familia de Cecilia es enorme. Tuvieron que irse de la provincia”.

Obregón y González: pedido de 5 años y 10 meses

Al analizar la responsabilidad de los encubridores agravados, la fiscalía fue categórica: “Su compromiso fue con la impunidad”. Sobre Gustavo Obregón, enumeró que ayudó a cargar el cuerpo, trasladarlo, quemarlo, recolectar restos, destruir pertenencias y cambiar su teléfono. En cuanto a Fabiana González, señaló que limpió dependencias, retiró muebles manchados con sangre y participó en “mensajes guionados” destinados a simular preocupación por la desaparición de Cecilia.

Para ambos solicitó 5 años y 10 meses de prisión efectiva, el tramo más alto posible considerando sus antecedentes limpios.

El segundo alegato de la fiscalía, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera, se centró exclusivamente en el casero Gustavo Melgarejo, declarado culpable por encubrimiento simple. Según Cáceres Oliveira, Melgarejo tuvo un rol fundamental: “Vigiló el fuego con el que se incineró el cuerpo de Cecilia”, una tarea que, dijo, implicó “participación activa para lograr la impunidad de todos los imputados”.

El jurado popular lo consideró culpable de un delito cuya pena máxima es de tres años de prisión. La fiscalía evaluó como único atenuante la falta de antecedentes y pidió 2 años y 10 meses de prisión efectiva.

Para que la pena se cumpla, Cáceres Olivera reclamó que la jueza ordene su inmediata detención, dado que actualmente está en libertad. También recordó que durante el juicio, al declarar como imputado, Melgarejo “tuvo la oportunidad de transmitir tranquilidad a la familia de Cecilia y explicar qué pasó, de darle paz a una familia que aún no conoce los últimos minutos de su hija”.

En el tramo final de los alegatos, la fiscal Nelia Velázquez solicitó que la Justicia ordene inscribir formalmente el fallecimiento de Cecilia Strzyzowski en el Registro Civil, con la causa de muerte consignada como femicidio, tal como determinó el jurado popular. El pedido incluye además la restitución de los restos óseos y pertenencias halladas durante la investigación, para que sean entregados a la familia de la joven.

Velázquez recordó que desde la desaparición de Cecilia, en junio de 2023, nunca se emitió un acta de defunción, lo que impidió a sus familiares iniciar cualquier trámite civil, previsional o sucesorio. La fiscalía destacó que la ley exige la intervención judicial cuando la inscripción no se realiza dentro de los tres meses posteriores al hecho, por lo que ahora será la jueza Dolly Fernández quien deberá resolver si remite el oficio al Registro Civil para formalizar el acta.

El Equipo Fiscal Especial sostuvo que la causa de muerte debe reflejar la conclusión alcanzada por el jurado. Recordaron además que, aunque el cuerpo de Cecilia no fue encontrado de forma completa, la investigación logró recuperar cenizas, restos óseos mínimos y el dije identificatorio en la zona del Río Tragadero, elementos que, junto al resto de la prueba, permitieron establecer judicialmente su fallecimiento.

Adhesión total de las querellas

El abogado de Gloria Romero, Gustavo Briend, acompañó todos los pedidos de la fiscalía y reclamó las penas máximas: perpetua para los Sena, 6 años para González y Obregón, y 3 años para Melgarejo, con restricción hacia la familia de Cecilia

El querellante del Estado, Juan Ignacio Díaz, hizo lo propio y sumó que todos los encubridores reciban las penas máximas previstas.

Emerenciano mostró un cartel durante la audiencia

La jornada tuvo un momento de tensión cuando la jueza Fernández interrumpió el alegato de Díaz para dirigirse a la Alcaidía: “Le pido al imputado Emerenciano Sena que deje de mostrar el cartel que tiene en este momento”.

Según pudo confirmar Perfil, el dirigente exhibía una cartulina con la frase “Inocente condenado en Chaco”. La magistrada aguardó unos segundos hasta que el cartel fue retirado y retomó la audiencia. La imagen no apareció en la transmisión oficial.

Las defensas: cuestionamiento a la perpetua y pedidos mínimos

La defensora de Melgarejo, Mónica Sánchez, pidió la pena mínima de seis meses y que se mantenga su libertad condicional, argumentando que los acusados de encubrimiento simple no suelen cumplir prisión preventiva.

Los defensores de González y Obregón, Sofía Elena Puente y Orlando Peralta, solicitaron la pena mínima de un año y que, por el tiempo que llevan detenidos, la condena se dé por cumplida. Como alternativa, pidieron prisión domiciliaria para González.

Las defensas de los Sena, Gabriela Tomljenovic, Celeste Segovia, Ricardo Osuna, Olga Mongelós y Celeste Ojeda, plantearon la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y pidieron una pena “constitucional”.

Con los alegatos ya finalizados, la jueza Dolly Fernández deberá fijar la fecha para la lectura de sentencia, instancia en la que definirá la pena individual para cada uno de los condenados, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal.