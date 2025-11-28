Alerta por incendios: Corrientes tiene riesgo "muy alto" de focos ígneos por condiciones críticas

La provincia de Corrientes se encuentra en un estado de alerta máxima debido al alto índice de riesgo por incendios, según datos brindados por la Dirección de Recursos Forestales.

Alerta por La Niña: cómo afectará el fenómeno en Corrientes y qué dicen los expertos

El organismo señaló que en todo el territorio provincial el riesgo por focos ígneos es muy alto. Las autoridades han calificado las "condiciones de quema [como] críticas" debido a la combinación de factores climáticos.

Se recuerda a la población que, en caso de detectar incendios, las emergencias se pueden reportar durante las 24 horas por medio de la App Alertas Corrientes o al celular 379 450-4697.

El fenómeno La Niña en el horizonte climático

La preocupación por los incendios se superpone con la reconfirmación de la presencia del fenómeno La Niña en la actualidad, según datos del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia.

El informe más reciente del IRI, que se basa en el consenso de más de 20 modelos internacionales, proyecta que La Niña:

Permanecerá durante el trimestre que abarca desde noviembre actual hasta enero de 2026 .

Dará paso a condiciones de neutralidad durante todo el verano.

A pesar de la presencia de este fenómeno, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) resumió en su informe semanal que no se avizora un riesgo grave de que se reduzca el nivel de lluvias, ya que se espera que el fenómeno La Niña sea "leve" y "bastante breve".