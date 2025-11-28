Con Capitanich y dos bancas libertarias, Chaco formalizó la jura de sus tres senadores

El Senado de la Nación abrió este viernes su sesión preparatoria. En medio de impugnaciones cruzadas, negociaciones frenéticas en los pasillos y acusaciones entre bloques, los tres senadores chaqueños electos, Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Capitanich, prestaron juramento y quedaron formalmente incorporados al nuevo mapa político de la Cámara Alta, que cambiará de manos el próximo 10 de diciembre.

El primero en jurar fue Jorge “Coqui” Capitanich, referente histórico del peronismo y exgobernador de la provincia. Su incorporación ocurrió pese a las maniobras de sectores oficialistas que intentaron objetar parte de los diplomas opositores, en paralelo a la ofensiva para bloquear la asunción del rionegrino Martín Soria. Sin embargo, el chaqueño atravesó el filtro sin sobresaltos y regresa al Senado con un rol clave para la estrategia parlamentaria del PJ.

Detrás se ubicó Juan Cruz Godoy, economista y uno de los rostros jóvenes de La Libertad Avanza. Con 30 años, se convirtió en uno de los legisladores más jóvenes de la Cámara Alta. Su juramento estuvo acompañado por referentes provinciales del espacio, entre ellos Alfredo “Capi” Rodríguez, dirigente chaqueño con investigaciones abiertas en la justicia federal por posibles afiliaciones irregulares.

La tercera chaqueña en asumir fue Silvana Schneider, actual vicegobernadora. Su desembarco en el Senado consolida el entendimiento político entre el gobernador Leandro Zdero y el oficialismo libertario, un acuerdo que Milei considera estratégico para su armado territorial fuera de Buenos Aires. Schneider, aunque electa en la boleta oficialista, se integraría al radicalismo dentro del interbloque opositor.

Si hubo una protagonista invisible que gravitó sobre toda la sesión, fue Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro y la única que no pudo jurar. Su pliego retornó a la Comisión de Asuntos Constitucionales luego de las impugnaciones vinculadas a su presunta relación con el empresario extraditado Federico “Fred” Machado, investigado en causas de narcotráfico. La decisión provocó molestia en La Libertad Avanza, que confiaba en revertir el bloqueo antes del 10 de diciembre. Pero el oficialismo no logró reunir apoyo dentro del recinto y perdió una pulseada clave en el primer día de reconformación de fuerzas.

Cómo queda el Senado desde el 10 de diciembre

El recambio legislativo reconfigura los números de manera contundente:

Fuerza Patria (PJ) : pasará de 34 a 28 senadores , manteniendo la primera minoría.

La Libertad Avanza : crecerá hasta 20 bancas , un salto inédito para una fuerza que, hasta ahora, casi no tenía representación propia en la Cámara.

UCR : conservará 9 escaños .

PRO : quedará con 6 .

Bloques provinciales : 6 representantes.

Provincias Unidas: 3.

Con este nuevo esquema, ninguna fuerza podrá avanzar en solitario. El oficialismo necesitará tejer alianzas con radicales y bloques provinciales, mientras que el peronismo apostará a preservar los acuerdos que le permitan bloquear iniciativas que consideren regresivas.