Caso Loan Peña: anulan el plazo de la Cámara de Corrientes y ordenan que sigan buscando al niño

Un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que había prorrogado la investigación por la desaparición del niño Loan Danilo Peña por un exiguo plazo de dos meses, que vencía el 29 de noviembre.

Caso Loan Peña: 17 personas irán a juicio oral por la sustracción y entorpecimiento de la investigación



El máximo tribunal penal, integrado por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal general Carlos Schaefer y los cotitulares de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, así como por la querella que representa a los padres.

Casación consideró que la decisión del tribunal correntino carecía de adecuación a la normativa y a las constancias de la causa, imponiendo "de manera irrazonable un plazo exiguo" a una investigación cuyo fin principal es encontrar a una víctima de 6 años que aún permanece desaparecida.

Los fundamentos de la fiscalía y el clamor de la madre

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había sostenido en su recurso que limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la "verdad real". Destacaron que el delito de desaparición y trata de personas es de carácter continuo y permanente y obliga al Estado a agotar todas las medidas probatorias, citando las obligaciones internacionales de Argentina.

Durante la audiencia ante la CFCP, realizada el 19 de noviembre, el fiscal general Raúl Pleé resaltó la "gravedad institucional" del caso y solicitó anular la decisión, argumentando la innecesariedad de fijar plazos para la búsqueda del menor.

En un momento emotivo de la audiencia, la madre de Loan, María Noguera, hizo uso de la palabra por razones humanitarias. Ante los jueces, manifestó su preocupación por un posible cierre anticipado:

"No queremos que se cierre el caso. De hecho, queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, como está o qué pasó con Loan", expresó.

Arbitrariedad e incumplimiento de pactos internacionales

El voto principal, a cargo del juez Diego Barroetaveña, fue lapidario al señalar que la resolución de la Cámara correntina se sustentaba en "fundamentos meramente aparentes". Subrayó que los plazos procesales del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) son simplemente "ordenatorios" y no justifican un cierre anticipado ni implican sobreseimiento por agotamiento temporal.

Barroetaveña enfatizó que el límite temporal impuesto era "incompatible con los compromisos internacionales" en materia de desaparición de personas, trata y derechos de niños, niñas y adolescentes, calificando el proceder de la Cámara como incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

El juez Mahiques adhirió a la anulación, señalando que la imposición de un límite fijo era "improcedente" dada la complejidad del caso y las medidas de prueba pendientes.

La investigación paralela ya fue elevada a Juicio Oral

La Sala III de la CFCP resolvió anular la decisión recurrida y ordenó la continuidad de la investigación sin el límite temporal previamente impuesto, tanto para la búsqueda del niño como para la posibilidad de ampliar imputaciones. Las actuaciones serán remitidas al Juzgado Federal de Goya.

Paralelamente, la causa por la sustracción y el ocultamiento de Loan, de 5 años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de 9 de Julio, ya se encuentra elevada a juicio oral.